«العميد» يزهو بـ«النصر» الثاني في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



حقق النصر الفوز الثاني على التوالي، في كأس نائب رئيس الدولة للطائرة، بتفوقه على شباب الأهلي، في واجهة الأسبوع الثاني، لمباريات المجموعة الأولى، على صالة نادي الوصل في دبي، وهو الفوز الثاني لـ «العميد»، بعد الأول في الأسبوع الأول على حتا 3-1 أيضاً، في الوقت الذي تكبد فيه «الفرسان» حامل اللقب الخسارة الأولى، بعد فوزه في الانطلاقة على الجزيرة 3-0.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فوز حتا على نظيره الجزيرة 3-0، وهو الفوز الأول لـ «الإعصار» الذي عوض خسارته في الأسبوع الأول أمام النصر 1-3، فيما مني الجزيرة بالخسارة الثانية على التوالي.

وفي المجموعة الثانية، حقق بني ياس فوزه الأول، بالتغلب على نظيره عجمان 3-1 على صالة نادي النصر، فيما تخطى العين منافسه الوصل بصعوبة بنتيجة 3-2، ليعوض «الزعيم» خسارة الأسبوع الأول أمام عجمان 0-3، في الوقت الذي تلقى فيه «الإمبراطور» الخسارة الأولى، بعد فوزه في الافتتاح على بني ياس 3-2.

ووزعت الفرق المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، على مجموعتين في الدور التمهيدي تضم كل مجموعة 4 أندية، ويلعب كل فريق ثلاث مباريات في الطريق نحو الأدوار الإقصائية «الترضية، قبل النهائي، والنهائي».

ويلتقي رابع المجموعة الأولى بنظيره رابع المجموعة الثانية في أول مباريات دور الترضية في 15 أكتوبر، على أن يلتقي الثالث في كل مجموعة ضمن الدور ذاته، ويلعب أول المجموعة الأولى أمام ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية أمام ثاني المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي، وصولاً إلى مباراتي تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي المقررتين يوم 22 أكتوبر.

نتائج الأسبوع الثاني



النصر - شباب الأهلي 3-1

بني ياس - عجمان 3-1

العين - الوصل 3-2

حتا - الجزيرة 3-0