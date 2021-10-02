كونتس يتحدث عن «الحلم القصير»!



برلين (د ب أ)



كشف المدير الفني للمنتخب التركي لكرة القدم، الألماني شتيفان كونتس، أنه فكر لفترة قصيرة في إمكانية أن يخلف يواكيم لوف في تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم.

وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، قال المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، والذي حقق نجاحات مع الفريق: كان الموقف، على الأقل، على النحو التالي: فكرت لمرة واحدة في هذا الأمر، لكن الأمر انتهى عندما أصبح هانزي فليك حراً، فأنا أرى هانزي هو الاختيار المثالي، وكانت هذه هي النتيجة المنطقية».

يذكر أن كونتس، الذي استقال من تدريب منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً قبل نحو أسبوعين، ليتولى تدريب المنتخب التركي لمدة ثلاثة أعوام، كان واحداً من الأسماء المتداولة لخلافة لوف في تدريب «المانشافت».

وتولى كونتس تدريب المنتخب التركي خلفاً لشينول جونيش، ويسعى لقيادة الفريق للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وكان كونتس قاد أهم منتخب للناشئين في ألمانيا إلى نهائي بطولة أوروبا تحت 21 ثلاث مرات، وفاز باللقب في نسختي 2017 و2021، وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية أن يقوم بتدريب أندية الدوري الألماني، قال كونتس، إنه لم يتلق العرض المناسب لهذا حتى الآن، فلا يوجد حتى الآن في عروض الأندية ما يجعلني أقول إنني يجب أن أفكر في هذا، وقد أدركت ميلا نحو تولي منصب المدير الفني للمنتخبات».