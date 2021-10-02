ديبالا خارج تشكيلة «التانجو»



تورينو (رويترز)

قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إن باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس سيغيب عن مباريات منتخب الأرجنتين الثلاث المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022، في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب إصابة في الفخذ.

وكان ديبالا «27 عاماً» ضمن التشكيلة الجديدة للمنتخب الأرجنتيني التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني الاثنين الماضي، ولكنه استبعد، ومن ثم فإنه لن يشارك في مباريات الفريق خارج أرضه أمام باراجواي، وعلى أرضه في مواجهة أوروجواي وبيرو ما بين الثامن و15 من الشهر الجاري.

وتعرض ديبالا للإصابة خلال مباراة لفريقه في الدوري الإيطالي، انتهت بفوزه 3-2 على سامبدرويا مطلع الأسبوع الماضي. وخرج ديبالا من المباراة مصاباً بعد أن أحرز الهدف الأول لفريقه.

وغاب ديبالا عن فوز يوفنتوس 1-صفر على تشيلسي اللندني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، ويتوقع يوفنتوس عودته للملاعب بعد انتهاء العطلة الدولية.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد فوزها في خمس من ثماني مباريات خاضتها حتى الآن وتتخلف بفارق ست نقاط عن البرازيل صاحبة الصدارة.