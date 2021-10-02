«قنبلة جابر» تدمر «المصنفة الأولى»



شيكاغو (أ ف ب)

فجّرت التونسية أنس جابر مفاجأة كبيرة، بفوزها على المصنفة أولى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-4 و6-2، في ربع نهائي دورة شيكاغو الأميركية، إحدى دورات الـ500 بحسب تصنيف رابطة محترفات التنس.

وهذه المرة الأولى في أربع مواجهات تتغلب جابر، المصنفة سادسة، على سفيتولينا، لتضرب موعداً مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة والفائزة على البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنتشيتش الثالثة 6-4 و3-1 ثم بالانسحاب لإصابتها بركبتها.

قالت جابر التي حسمت المباراة في ساعة و22 دقيقة: «مباراة قوية، أعرف إيلينا منذ أن كنا في دورات الناشئات، ولم أفز عليها في دورات المحترفات، لذا كانت مباراة هامة جداً لي».

وتابعت جابر «27 عاماً»: «حاولت فرض أسلوبي، الكرات اللولبية، البطيئة وراء الشبكة، كل ما يمكنني القيام به، لكن مواجهتها ليست سهلة أبداً، سعيدة لحصد الفوز بمجموعتين».

وهذا الفوز الـ43 لجابر في عام 2021، علماً بأنها تحتل المركز 16 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات وهو الأعلى في مسيرتها.

وبفوزها على سفيتولينا، المصنفة سادسة عالمياً، تكون جابر قد حققت فوزها الخامس على إحدى اللاعبات العشر الأوليات في العالم.

وبدت سفيتولينا في طريقها لحسم المجموعة الأولى، بعد تقدمها 4-1، لكن التونسية قلبت المعادلة فحسمت المجموعة وتقدمت 4-صفر في الثانية في طريقها للفوز في مباراة ضربت فيها 28 كرة فائزة مقابل 9 لخصمتها الأوكرانية.

وتعيش جابر أفضل مواسمها، وكان آخر إنجازاتها بلوغها ربع نهائي ويمبلدون، علماً بأنها بلغت الدور عينه في أستراليا عام 2020، كما أحرزت في يونيو الماضي لقب دورة برمنجهام البريطانية.

وبلغت الإسبانية جاربينيي موجوروسا المصنفة ثانية نصف النهائي على حساب اليابانية المتأهلة من التصفيات ماي هونتاما 6-3 و6-2، لتواجه الوصيفة الأولمبية التشيكية ماركيتا فوندروشوفا الفائزة على الأميركية دانيال كولينز العاشرة 6-7 و6-صفر و7-6.