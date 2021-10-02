الشارقة والبطائح يودعان «عربية السلة»



علي معالي (دبي)



ودع الشارقة والبطائح بطولة الأندية العربية لكرة السلة، في نسختها رقم 33، والمقامة حالياً في مدينة الإسكندرية المصرية، خسر «الملك» أمام الزهراء التونسي 81- 69، وهي الخسارة الثانية للفريق، حيث جاءت الأولى على يد الوكرة القطري، ضمن المجموعة الثانية، وفي الوقت نفسه نال البطائح الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة خارجية، وهو أحدث فرق النسخة العربية، بعدما تكون الفريق من 3 سنوات فقط، الخسارة الثالثة أمام المنامة البحريني ضمن فرق المجموعة الرابعة بنتيجة 75-62.

من ناحية أخرى، عزز الاتحاد السكندري حامل اللقب ووصيفه بيروت موقعيهما في صدارة المجموعتين الأولى والرابعة، عقب فوز الاتحاد على الفتح المغربي 91-81، بينما حقق بيروت انتصاره على الغرافة القطري 73-61، وارتفعت أسهمه لبلوغ دور الثمانية على حساب الغرافة الذي أصبح مطالباً بتجاوز عقبة الكويت الكويتي.

من جانبه، أكد عبدالحميد إبراهيم مدرب الشارقة أن فريقه يفتقد للخبرة الكافية، لأن معظم لاعبيه من الشباب باستثناء 3 فقط، وهذا لا يكفي للمنافسة، ومجاراة الفرق الأخرى المرشحة للوصول إلى الأدوار النهائية.

وقال: الشارقة واجه بعض الظروف الصعبة، مثل إصابة راشد الزعابي الذي يمثل دعامة قوية للشارقة، ولكن في النهاية استفدنا من مشاركتنا، وينعكس ذلك إيجاباً في الدوري المحلي.

وشدد إمام عبدالبديع «ميشو» مدرب البطائح على أن البطائح سجل اسمه في أول ظهور خارجي، وهذا من أهم المكتسبات التي خرج بها من «النسخة 33» عربياً، وقال: نجحنا في تعريف الساحة الرياضية العربية باسم البطائح الذي لم يتجاوز عمره ثلاثة أعوام، وصعوبة الأمر أننا وقعنا في مجموعة هي الأصعب.

وبعد نهاية الجولة الثالثة يتصدر الاتحاد السكندري قمة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من فوزين واتحاد الفتح المغربي 3 نقاط، وهو نفس رصيد بليدة الجزائري والميناء اليمني بنقطتين من خسارتين، ويتصدر المجموعة الثانية الوكرة وله 6 نقاط، يليه الزهراء التونسي 4 نقاط، واليرموك الكويتي 3 نقاط من فوز وخسارة، واليوناني السوداني بنفس الرصيد من ثلاث هزائم، وأخيراً الشارقة بنقطتين من خسارتين.

والمجموعة الثالثة يتصدرها الأهلي المصري بنقطتين والوداد بوفاريك بنفس الرصيد، والفتح السعودي نقطة وحضرموت اليمني بنفس الرصيد.

وفي المجموعة الرابعة يأتي الكويت الكويتي في الصدارة بـ 4 نقاط، بالتساوي مع بيروت والمنامة البحريني والغرافة القطري 3 نقاط والبطائح بنفس الرصيد.

وتستأنف اليوم المباريات بعد راحة أمس، بلقاء اليوناني السوداني مع الشارقة، واليرموك الكويتي مع الزهراء التونسي، والفتح مع حضرموت، والمنامة مع بيروت، والكويت مع الغرافة والأهلي مع وداد بوفاريك.

ويتوجه اليوم إلى الإسكندرية اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، لحضور الأدوار النهائية للبطولة وتتويج الأبطال.