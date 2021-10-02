«ودية» تجهز «البرتقالي» لحوار جديد أمام «الملك»



رضا سليم (دبي)

يعود عجمان إلى التدريبات مجدداً، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين، بقرار الصربي جوران مدرب الفريق، عقب الفوز الذي حققه «البرتقالي» على الشارقة، في الجولة السادسة، وهو ما رفع رصيده إلى 11 نقطة، ليدخل التوقف الدولي بمعنويات عالية، خاصة إن «البركان» كسر حاجز «السنوات العجاف»، حيث لم يتفوق على «الملك» منذ موسم 2012، إلا أن الفريق يستعد لمواجهة جديدة أمام الشارقة، في كأس المحترفين يوم 15 أكتوبر الجاري، باستاد راشد بن سعيد.

المثير أن عجمان يلتقي الشارقة مرة أخرى في إياب كأس المحترفين يوم 25 أكتوبر، وهو ما يعني أن الفريقين يلتقيان 3 مرات، في أقل من شهر، منها مواجهتان متتاليتان واحدة في الدوري، وأخرى في كأس المحترفين.

واتفقت إدارة النادي على خوض مباراة ودية مع اتحاد كلباء يوم الخميس المقبل، وهي الوحيدة خلال فترة التوقف، في الوقت الذي رفض الجهاز الفني فكرة إقامة معسكر والاكتفاء بالتدريبات اليومية، حيث يرى جوران أن مباراة كلباء الودية والشارقة في كأس المحترفين، أفضل إعداد للحفاظ على مستوى الفريق بدنياً وفنياً قبل عودة الدوري من جديد.