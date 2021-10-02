الأرض تعاند «أهل الدار» في دوري اليد



رضا سليم (دبي)



رفضت الأرض اللعب مع أصحابها، في الجولة الثالثة، لدوري أقوياء اليد، وانحازت للضيوف، بعدما واصل الشارقة تربعه على القمة، بالفوز على مليحة بفارق 10 أهداف «34-24»، في المباراة التي جرت بصالة نادي مليحة، ضمن الجولة الثالثة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 13-11، ليرفع «الملك» رصيده إلى 9 نقاط، محققاً «العلامة الكاملة»، فيما حصل مليحة على نقطة الخسارة، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط.

في الوقت الذي نجح شباب الأهلي في «فض الشراكة» مع العين، بالفوز عليه 28-26 في المباراة التي جرت بصالة البنفسج، وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 14-11، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 7 نقاط، فيما رفع «الزعيم» رصيده إلى 5 نقاط، وهي الجولة الأخيرة للعين، بعد قرار الاتحاد بتأجيل مبارياته، استعداداً للمشاركة في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 36 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي تقام في مدينة الحمامات بتونس من 23 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل.