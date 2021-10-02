ويليامز «رجل آلي» بـ «المتتالية 203»!



مراد المصري (دبي)



دخل الإسباني إينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما انفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية التي خاضها، من دون غياب ببلوغه المباراة رقم 203، في مواجهة «الديربي» أمام ديبورتيفو ألافيس.

ويليامز لم يغب أبداً عن أي مباراة لبلباو في «الليجا» منذ أبريل 2016، وشارك بصورة دائمة في صفوف الفريق كخيار في الهجوم سواء أساسياً أو بديلاً في حكاية أشبه بـ «رجل آلي» لا يعاني الإرهاق أو الإصابات.

ويليامز تخطى الرقم السابق الذي كان مسجلاً باسم لاعب آخر من الباسك أيضاً هو خوان أنطونيو لاراناجا الذي خاض 202 مباراة متتالية في «الليجا».

ويعتبر ويليامز من أبناء مدينة بلباو، ولم يلعب طوال مسيرته سوى في صفوف بلباو الذي بدأ معه في سن مبكرة، ووثق النادي بموهبته بمنحه عقد يمتد لمدة 9 سنوات في عام 2017.

ويليامز هو ابن مهاجرين من غانا قطعا طريقهما سيراً على الصحراء ثم استقلا قوارب «الموت» في البحر المتوسط من أجل الوصول إلى إسبانيا.

حقق ويليامز وصافة بطولة أوروبا للشباب مع منتخب إسبانيا في عام 2017، فيما خاض مباراة دولية واحدة فقط لحد الآن مع المنتخب الأول، وتُوج بلقب كأس السوبر الإسباني مع بلباو على حساب برشلونة في الموسم الماضي.