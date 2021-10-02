«الجودو» يعتمد لائحة كأس الاتحاد



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، اللوائح الفنية والتنظيمية، لبطولة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين، والتي ينظمها الاتحاد بصالة نادي خورفكان يوم 22 أكتوبر الحالي، مدشناً بها الموسم الذي ينتهي في مايو 2022.

وتمنى الدرعي التوفيق للأندية المشاركة، وأن تسهم البطولة في ارتفاع المستوى الفني، ليعود بالفائدة على المنتخبات الوطنية المختلفة للجودو، خاصة الفئات العمرية الصغرى التي تمثل مستقبل اللعبة.

وحددت اللائحة الفنية ضرورة إبراز بطاقة الهوية، أو جواز السفر الأصلي، عند إجراء عملية الميزان للمشاركين، قبل بدء منافسات البطولة، ويمكن للنادي المشاركة بعدد 5 لاعبين في كل وزن، على أن يكون التوزيع حسب البنود رقم «8-7-6-5» من لائحة البطولة التي حددت إمكانية المشاركة بـ 5 لاعبين مواطنين في الوزن الواحد، من دون إضافة جنسيات أخرى، أو بأي عدد في حال إلغاء مشاركة إحدى الجنسيات، والمشاركة بلاعب واحد مقيم لأكثر من سنة، أو لاعب واحد من مواليد الدولة، مع إبراز شهادة الميلاد، أو مشاركة لاعب من جزر القمر أو أبناء المواطنات.

وحددت اللجنة الفنية بالاتحاد الجدول الزمني للبطولة والذي يبدأ في 12 هذا الشهر، ببدء التسجيل للمشاركة عن طريق الموقع الإلكتروني، ويستمر التسجيل حتى مساء 19 أكتوبر، وسيكون الميزان التجريبي في السابعة مساء 21 أكتوبر ويعقبه الميزان الرسمي، ويعقد الاجتماع الفني «عبر الزوم» عند الثامنة والنصف مساء نفس اليوم، فيما تبدأ منافسات البطولة صباح 22 أكتوبر، وتضمنت اللائحة عدد الأوزان ونظام المباريات وطريقة تحكيم المباريات ولائحة المدربين.