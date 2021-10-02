«المدفعجية» يتنازل عن «المهاجم السادس»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت الصحافة الإيطالية النقاب عن أن أرسنال الإنجليزي عرض النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت على إيه سي ميلان، بعد أن خرج تماماً من خطط وحسابات الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ «المدفعجية»، وتوفيراً لراتبه الكبير، حيث يحصل أسبوعياً على 170 ألف جنيه إسترليني.

وذكر موقع «كالسيو ميركاتو» إن لاكازيت ربما يرحل عن «المدفعجية» في يناير المقبل، وإن الجهة التي يقصدها هي ميلان، وأشار الموقع إلى أن النادي الإنجليزي عرض لاكازيت على ميلان مجاناً على أن يدفع النادي الإيطالي راتبه.

وتراجع ترتيب لاكازيت بين مهاجمي أرسنال، حيث لم يلعب منذ بداية الموسم سوى 31 دقيقة فقط، في مختلف المسابقات، ويسبقه في ترتيب المهاجمين «الخماسي» ساكا وأوباميانج وبيبي ومارتينيللي على التوالي، وحتى الشاب بالوجون الذي لعب هذا الموسم 70 دقيقة في الدوري الإنجليزي.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن عدم الاعتماد على هذا اللاعب في خطط أرتيتا، أمر يثير الحزن على نجم هداف وصاحب إمكانيات كبيرة، كما إنه يدفع لاكازيت إلى التساؤل عن مستقبله. ورغم هذا الموقف الواضح من جانب إدارة أرسنال بشأن الرغبة في التخلص من لاكازيت، إلا أن أرتيتا ينفي تماماً ما تردد عن تجاهله للاكازيت، أو إخراجه من حساباته، وقال: ما زلت حريصاً على الاعتماد عليه، ومازال الموسم طويلاً، وأي شيء قابل للحدوث، ومفتوح على جميع الاحتمالات. وأضاف: لاكازيت يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد، والتركيز على رفع لياقته البدنية، والتعاون بصورة أفضل مع زملائه داخل الملعب.