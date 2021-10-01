الرياضة الإماراتية «عالمية» في «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

تعيش أسرة الرياضة في الإمارات بهجة انطلاقة «إكسبو2020 دبي»، الذي يعتبر مناسبة للتحليق في سماء العالمية، واستثمار الحضور القياسي للدول المشاركة والزوار، لتأكيد الوجه الحضاري للقطاع، وإبراز النجاحات التي حققتها دولتنا من خلال جهودها في الاهتمام بهذا القطاع، والاستثمار في الشباب وفسح المجال أمام الكفاءات العالمية لجعل أرض الإمارات منصة لإبداعاتهم ونجاحاتهم في جميع الألعاب والرياضات.

وتسعى أسرة الرياضة إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الحدث، في ظل وجود آخر الاختراعات والابتكارات والمنجزات البشرية في جميع المجالات، والخروج بمكاسب مهمة، تكون أرضية صلبة للارتقاء برياضتنا، والوصول بها إلى مراتب أعلى، بما يزيد من إشعاع الدولة في جميع القطاعات.

سعيد حارب: ملتقى العالم

أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن تنظيم دولة الإمارات إكسبو 2020 ملتقى العالم بمشاركة قياسية بلغت 191 دولة يؤكد المكانة العالمية المرموقة التي بلغتها الدولة وقدرتها على تنظيم الحدث الأكبر في تاريخ «إكسبو»، وأيضاً الحدث الأكبر في العالم الذي يجمع الثقافة والاقتصاد والعلوم والابتكارات الحديثة والرياضة وصنّاع القرار في جميع مجالات الحياة، والذي سيكون تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة وخططها الطموحة.

وقال: «إن فوز دولة الإمارات بتنظيم إكسبو بنسبة تصويت عالية جداً أكدت ثقة العالم بقدرة الدولة على تنظيم هذا الحدث الأكبر على جميع المستويات، واليوم تؤكد الدولة على نجاحها في تنظيم الحدث رغم كل التحديات التي فرضتها الجائحة على العالم، حيث قدمت الدولة بفضل رؤية القيادة الرشيدة ونهجها الحكيم النموذج الأروع في التعامل مع تنظيم حدث بهذا الحجم وفي هذا التوقيت، كما تحوّلت منطقة إكسبو إلى منظر يسر العين ويبهر الأبصار بروعة التصميم وجودة التنفيذ والأناقة في تشكيل كل التفاصيل، من القاعات والمباني الضخمة إلى ألوان أجزاء المكان والجدران والورود التي تزين جوانب الطريق، ويتكامل المنظر بجمال العاملين والمتطوعين من أبناء الدولة ومن مختلف الجنسيات، الذين يعيشون أروع تجارب العمر من خلال هذا الحدث التاريخي الذي تستضيفه الدولة لأول مرة في المنطقة والشرق الأوسط».

وأضاف: «يسرنا أن تكون الرياضة حاضرة في إكسبو من خلال فعاليات دولية كبرى تقام في مقر إكسبو أو في مدينة دبي أثناء فترة إقامة إكسبو، كما سيحضر أهم نجوم الرياضة العالمية للمشاركة في الفعاليات التي سيتم تنظيمها في مختلف الرياضات، كما سيحضر نجوم رياضة عالميون للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها أجنحة دولهم في إكسبو باعتبارهم سفراء للرياضة ومصدر فخر لدولهم، حيث تحتل الرياضة مكانة متقدمة في نظر الشعوب وفي حركة المجتمعات».

عبدالله الشرقي: نقطة تحول

أعرب الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن اعتزازه بتنظيم مميز للمعرض العالمي إكسبو دبي 2020 في دولة الإمارات، معتبراً أن تنظيم الفعالية يسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً في كافة المجالات ومنها الاقتصادية، والسياحية، والخدمية، والرياضية، وبالتالي يعود النفع على القطاعات كافة.

وأكد بأن هذه الفعالية ستنعكس إيجابياً على تطوير الخدمات الأخرى كالطرق والمواصلات ومراكز التسوق، وبالتالي سيسهم تنظيمها في إنجاز خطة الدولة نحو التنمية الشاملة، وخاصة خطة ومشاريع الخمسين والتي ستكون نقطة تحول حقيقية في مسيرة الدولة ودورها إقليمياً وعالمياً. كما أكد الشرقي بأن مدينة دبي هي المكان المثالي لاحتضان مثل هذه المناسبات العالمية، من خلال سجلها التاريخي الحافل وما تقدمة من خدمات وتسهيلات في جميع المجالات.

وقال كذلك: إن الإمارات تقدم نموذجاً للتلاحم والتضامن القوي والمتين بين الشعب والقيادة، إذ إنه لا يتحقق نجاح في التنظيم من غير قيادة حكيمة وناجحة تعمل يداً بيد مع شعبها الحبيب، وهذا ما نراه ماثلاً للعيان في دولة الإمارات، ولا سيما أن هدفها الرئيس هو تحقيق السعادة لشعب دولة الإمارات ولكل من يقيم فيها أو يزورها. وأضاف:«إن الإمارات هي الأقرب للقيم التي يحتفي بها المعرض في ضوء التنوع الثقافي الكبير الذي يميز مجتمعها بنحو 200 جالية أجنبية يعيش أفرادها ويعملون في كنفها ضمن بيئة آمنة وداعمة من دون أي تفرقة أو تمييز».

عيسى هلال: نجاحات شاملة

أكد عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي أن مجرد الترشح لتنظيم إكسبو هذا في حد ذاته يؤكد ثقة دولة الإمارات في قدراتها، وأثناء فرز الأصوات تأكد قوة دولتنا سياسياً واقتصادياً وكذلك القوى الناعمة التي نتميز بها.

وأضاف:«بعد الفوز بدأنا نرى المجهود الجبار من الجميع لإظهار الوجه الحضاري للدولة، وهناك كلمة جميلة قالها صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية:«إكسبو لن تصنع دبي، بل دبي هي التي ستصنع إكسبو»، وهي جملة كان لها مفعول السحر لدى كل فرق العمل وشاهدنا التميز والتكاتف، وإشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي على العمل، وهذا دافع كبير لكل فرق العمل للتميز».

وأضاف أيضاً:«الاختبار الحقيقي كان في ظل جائحة كورونا، حيث توقع الكثيرون أن يكون لها الأثر السلبي وأن تفشل الإمارات في الاستعدادات، ولكن بتكاتف الحكومة والشعب وصلنا إلى مرحلة الاستعداد الكامل للانطلاق، لكي نبهر العالم بما لم يشاهدوه من قبل في أي مكان أو مناسبة أخرى». وقال عيسى هلال:«من دون شك، مردود تنظيم إكسبو سيكون له تأثيره على المدى القريب والبعيد أيضاً، لكي تبرز مكانة دولتنا على المستوى العالمي في جميع المجالات».