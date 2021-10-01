«دبي البحري» يناقش خطة انطلاقة الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

رفع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التهاني والتبريكات، إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، بمناسبة افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يشكل حدثاً مهماً ونقلة نوعية في تاريخ دولتنا التي تعيش عام الخمسين، والاحتفال باليوبيل الذهبي.

جاء ذلك، خلال انعقاد الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة يوم الأربعاء برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبحضور سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، إبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل المهيري، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي.

واستعرض الاجتماع جهود اللجنة الرياضية لبدء فعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022، والبرنامج الزمني الخاص بالفعاليات والسباقات البحرية، الذي ينطلق الجمعة المقبل، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً «الجولة الأولى»، ويتضمن 25 حدثاً متنوعاً تستمر حتى شهر مايو القادم موعد أغلى بطولات الموسم سباق القفال 31.

واطلع أعضاء مجلس الإدارة على الفئات التي تشمل سباقات السفن الشراعية 60 قدماً، والتي ستشهد إقامة 3 جولات، من بينها سباق القفال وسباقان للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، ومثلهما للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، وثلاثة سباقات لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، من بيـنها كأس آل مكتوم 25، إضافة لحدثين ضمن بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، وثلاث مراحل من بطولة دبي المفتوحة «كايت سيرف».