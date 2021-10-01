دوري اليد يتحول إلى الجولات المضغوطة

رضا سليم (دبي)

قررت لجنة المسابقات باتحاد اليد، إدخال تعديلات على جدول دوري الرجال من خلال ضغط الجولات في الفترة المقبلة، وتحديداً من بداية الجولة الرابعة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، بعد قرار نادي العين بالمشاركة في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ36 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي ستقام في مدينة الحمامات بتونس، خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبلين.

وستقام الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل على أن يتم تأجيل مباريات العين بداية من الرابعة إلى ما بعد العودة من البطولة، حيث يلتقي مليحة يوم 9 نوفمبر ثم الجزيرة يوم 12 نوفمبر ودبا الحصن يوم 16 نوفمبر، ويسدل الستار عن الدور التمهيدي بالجولة السابعة يوم 20 نوفمبر، على أن يبدأ دوري المجموعات 7 ديسمبر المقبل.

ومن ناحية أخرى تشهد الجولة الثالثة لدوري أقوياء اليد السبت مواجهتين، الأولى تجمع بين الجزيرة والنصر والثانية تجمع بين دبا الحصن مع الوصل، والفرق الأربعة تعود مجدداً للدوري بعد التوقف لمدة أسبوعين.

وتأتي المواجهة الأقوى بين الجزيرة والنصر، ورغم أن كلاً منهما لديه فوز وخسارة ويتراجع الجزيرة إلى المركز الخامس في حين النصر في المركز السابع، إلا أن المواجهات بين الفريقين تتسم بالندية والقوة ودائماً ما تشهد مفاجآت من العيار الثقيل، في حين يبحث الوصل عن فوز جديد على حساب دبا الحصن الذي يقبع في المركز الأخير دون فوز، وكلاهما يبحث عن الفوز، خاصة أن 6 أندية في الدوري تعرضت لخسارة واحدة، فيما كان الشارقة الفريق الوحيد الذي نجح في تحقيق فوزين متتاليين.