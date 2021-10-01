«سلة الشارقة» يخسر ضربة البداية في «عربية الإسكندرية»

دبي (الاتحاد)

خذلت الدقائق الأخيرة فريق الشارقة، ليخسر ضربة البداية في البطولة العربية المقامة في الإسكندرية، نتيجة لفارق الخبرة أمام الوكرة القطري بنتيجة 78/71، ولم يعد أمامه سوى الفوز على الزهراء التونسي في الجولة القادمة، ليحجز مكاناً له في دور الثمانية، لأن مقعدي المجموعة الثانية محصوران بين الزهراء والوكرة والشارقة.

واللافت أن كفة الفريق القطري كانت الأرجح في الفترات الثلاث الأولى، حتى إن الفارق ارتفع في بعض الأحيان إلى 12 نقطة، ولكن الشارقة ظهر بصورة مغايرة في الربع الأخير وكاد يقلب الطاولة على منافسه في آخر ثلاث دقائق، عندما قلص فارق النقاط العشر إلى نقطة واحدة 67/66 وتقدم لأول مرة 67/69 عبر ثلاثية عمر خالد، ثم أدرك الوكرة التعادل وسجل ثلاثية عن طريق لاعبه فادي هاني.

وأتيحت فرصة ذهبية للشارقة لخطف اللقاء عبر المحترف ألكسندر، الذي فشل في تسجيل رمية ثلاثية في آخر 30 ثانية، ولكن تسرّعه منح الوكرة الفرصة لتعزيز رصيده، مستغلاً خبرة لاعبيه وقدرتهم على حسم المباراة في الأوقات الصعبة.

وقدم الشارقة رغم خسارته عرضاً قوياً رغم الظروف التي واجهها في الفترتين الثانية والثالثة، وأبرزها اضطرار مدربه عبد الحميد إبراهيم لسحب محترفه العملاق دكستر، خشية ارتكاب خطأ رابع، وتكرر نفس المشهد مع راشد الزعابي قبل نهاية الفترة الثالثة بدقيقتين، لارتكابه الخطأ الرابع وسحبه ليفقد الفريق واحداً من قوته الضاربة.

وانتهت الفترة الأولى لصالح الوكرة 14/23 وحافظ على تفوقه في الفترة الثانية، التي أنهاها بفارق 11 نقطة (32/43) ثم 10 نقاط في نهاية الفترة الثانية.

وكانت مباريات الجولة الثانية قد أسفرت عن فوز بيروت وصيف النسختين السابقتين على البطائح 69/88، في أول ظهور للفريق اللبناني ضمن المجموعة الرابعة الحديدية، ورغم انتهاء الفترة الأولى لصالح البطائح 14/19، إلا أن بيروت حول خسارته إلى فوز بفارق سلة في نهاية الفترة الثانية 34/36، ووسع الفارق إلى 13 نقطة في نهاية الفترة الثالثة 52/65، ليتسع الفارق إلى 19 نقطة في نهاية المباراة.

وفي المجموعة نفسها حقق الكويت بطل الخليج فوزاً ثميناً هو الثاني له على التوالي، بتغلبه على المنامة البحريني 90/93 وتربعه عل الصدارة برصيد أربع نقاط، وفي المجموعة الثالثة فاز الوداد بوفاريك الجزائري على الفتح السعودي 70/75 في الوقت الإضافي بعدما انتهى الوقت الأصلي 66-66، وفي نفس المجموعة حقق الأهلي المصري فوزاً كبيراً على حضرموت اليمني 60/126، وفي المجموعة الثانية فاز اليرموك الكويتي على اليوناني السوداني 55/106.