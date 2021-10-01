أفشة وشريف خارج حسابات الفراعنة في مواجهة ليبيا



القاهرة (د ب أ)

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق، الذي ينطلق غداً السبت استعداداً لمواجهة ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وجاءت القائمة التي استدعاها كيروش، لتشهد غياب ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، فيما تم استدعاء أحمد فتحي مدافع بيراميدز وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن القائمة ضمت 24 لاعباً وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي في حراسة المرمي، ومعهم أكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف ومحمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي وأحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وكان كيروش قد تولى المهمة خلفاً لحسام البدري، الذي تمت إقالته الشهر الماضي عقب تعادل الفريق 1 / 1 أمام الجابون في الجولة الثانية بالتصفيات. وكان المنتخب المصري قد اختتم استعداداته لمواجهة ليبيا يومي 8 و11 من الشهر الجاري، بالفوز 2 / صفر على نظيره الليبيري أمس الخميس في مباراة ودية أقيمت في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، بفارق نقطتين خلف المنتخب الليبي متصدر الترتيب في المجموعة التي تضم كذلك منتخبا الجابون وأنجولا صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.