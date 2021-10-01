«كشف الكذب» يطيح 8 لاعبين بمنتخب اليد الروسي



موسكو (رويترز)

أعلن الاتحاد الروسي لكرة اليد اليوم الجمعة أن المنتخب الوطني للرجال تحت 19 عاما خضع لاختبارات لكشف الكذب و"تقييمات نفسية" أمام مسؤول أمني قبل معاقبة ثمانية لاعبين منهم بالإيقاف بسبب التلاعب في نتائج مباريات.

ويشتبه في حصول الفريق على أموال عبر طرف ثالث لخسارة مباريات في بطولة أوروبا التي أقيمت في كرواتيا في أغسطس الماضي حيث خسر المنتخب الروسي ست من سبع مباريات ليحتل المركز 15 بين 16 فريقاً في البطولة.

وكشفت لجنة القيم التابعة للاتحاد الروسي لكرة اليد عن تفاصيل التحقيقات التي أدت إلى إيقاف أربعة لاعبين لخمس سنوات وإيقاف أربعة آخرين لفترات أقل في واقعة وصفها سيرجي شيشكاريف رئيس الاتحاد الروسي بأنها "خيانة للوطن".

وقال بوريس كيبكيف رئيس لجنة القيم: أجرت اللجنة تحليلا للمباريات وتصرفات اللاعبين. شارك خبراء في الطب النفسي والأمن في التحقيقات التي خضع خلالها اللاعبون لاختبارات لكشف الكذب.

وأضاف: اعترف سبعة من 16 لاعباً بالذنب طواعية وقدم كل لاعب تفسيره الخاص بشأن التلاعب. مع الأخذ في الاعتبار نتائج التحقيق والندم الذي أبداه اللاعبون والكشف عن طرف ثالث في مجال المراهنات قررت اللجنة بالإجماع إيقاف ثمانية لاعبين لفترات مختلفة.