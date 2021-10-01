مارفيك للاعبين: القتال من أجل المونديال







معتز الشامي (دبي)

طالب الهولندي مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني، اللاعبين بضرورة تصحيح الصورة، وإعادة تقديم شكل مختلف أكثر قوة وشراسة خلال المرحلة الفاصلة والتي تضم مباراتي إيران والعراق بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وذلك خلال المحاضرة الأولى التي جمعت الهولندي مارفيك بجميع اللاعبين قبل التدريب الأول، الذي خاضه المنتخب أول أمس، على الملعب الفرعي لستاد زعبيل بنادي الوصل.

ويستعد منتخبنا الوطني لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة للمونديال لحساب المجموعة الأولى، يومي 7 و12 الجاري، أمام كل من إيران والعراق على ستاد زعبيل، ويحتاج المنتخب للخروج بنتائج إيجابية للحفاظ على حظوظه قائمة في المجموعة، التي يحل فيها بالترتيب الثالث برصيد نقطتين خلف إيران المتصدر برصيد 6 نقاط، وكوريا الجنوبية الوصيف بـ4 نقاط. وأغلق الجهاز الفني والإداري ملف مباراتي الجولة الأولى والثانية أمام لبنان سوريا، والتي انتهت بتعادل المنتخب فيهما.

وتفيد المتابعات بأن مارفيك طالب اللاعبين بالتركيز والجدية في التدريبات والوصول للجاهزية الكاملة للمواجهتين، مؤكداً أن الفريق في حاجة لاستعادة الثقة، وتنفيذ التعليمات الفنية بشكل كامل، كما لفت إلى أن «الأبيض» لا يزال في السباق نحو المونديال، ولم يخرج منه، ما يستدعي ضرورة التحلي بالروح القتالية، بهدف تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تصحيح مسار «الأبيض» في التصفيات وتقوية موقفه في المنافسة على المراكز الأولى.

وكان المنتخب الوطني قد خاض تدريبه الأول مساء أمس الخميس، بعد تقليص القائمة إلى 28 لاعباً، هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، سالم سلطان، عبدالعزيز هيكل، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، محمد العطاس، الحسن صالح، يوسف جابر، ماجد حسن، علي سالمين، عبد الله رمضان، محمد عباس، عبد الله حمد، ماجد راشد، فابيو ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، محمد جمعة، طحنون الزعابي، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي.

ويواصل المنتخب تدريباته اليومية، لتعزيز الخطط التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها في مباراتي العراق وإيران، حيث سيلجأ مارفيك للدفاع الحديدي للتصدي للأداء التكتيكي الهجومي للمنتخبين الإيراني والعراقي، وهو ما يتطلب يقظة الدفاع وتحلي لاعبيه بالتركيز، فضلاً عن اللعب على الهجوم المنظم والخاطف، ويسعى الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للظهور بشكل مميز في المواجهتين المرتقبتين.