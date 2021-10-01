20 حكماً في ورشة الشاطئية



أبوظبي (الاتحاد)



نظم اتحاد كرة القدم، محاور ورشة عمل لحكام كرة القدم الشاطئية، التي تنظمها لجنة الحكام بالتعاون مع لجنة الكرة الشاطئية على مدار يومين بمشاركة 20 حكماً، وذلك استعداداً لبدء منافسات مسابقات الكرة الشاطئية لموسم 2021-2022 .

وتشتمل محاور الورشة التي يقدمها إبراهيم المنصوري، الحكم الدولي السابق نائب رئيس لجنة الكرة الشاطئية باتحاد الكرة مسؤول تطوير حكام الشاطئية، على محاضرات نظرية تناقش قانون اللعبة لمواكبة التعديلات الجديدة التي طرأت عليه، ومحاضرات تطبيقية في الملعب الرملي بالاتحاد .

وأكد إبراهيم المنصوري أن حكام كرة القدم بصفة عامة وحكام الشاطئية على وجه الخصوص يحظون بدعم كبير من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتوجيهاته المستمرة بتطوير حكام كرة القدم بمختلف أنشطتها، وأن توجيهاته بتشكيل لجنة مختصة بشؤون كرة قدم الشاطئية أثمرت عن عودة منافسات مسابقة الدوري المحلي التي تمثل رافداً ضرورياً ومهماً لاكتشاف العديد من المواهب الكروية التي يحتاجها المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن لجنة كرة القدم الشاطئية برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة وضعت العديد من الأهداف لبرنامج تطوير الكرة الشاطئية، ومنها إعداد الحكام للمسابقات المحلية المقبلة أبرزها بطولة الألعاب الشاطئية في كلباء، ودوري وكأس كرة القدم الشاطئية، وتحرص كذلك على عقد الدورات التدريبية وورش العمل اللازمة لتأهيل الحكام الدوليين بهدف المحافظة على استمرارية وجودهم وتمثيلهم المشرف لدولة الإمارات في البطولات القارية والمونديال العالمي لكرة القدم الشاطئية.