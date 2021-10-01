سيميوني يطالب بدعم كومان

مدريد (د ب أ)

أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، بالفريق الحالي لبرشلونة و"الشخصية الرائعة" لمديره الفني الهولندي رونالد كومان، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين غداً السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبل مباراة الغد: كومان سيكون في وضع غير مريح، وعلى مستوانا كمدربين، نحترمه كمدرب، أظهر الكثير من شخصيته، وأتمنى له الأفضل كزميل، الفريق في مرحلة انتقالية؟ نحن مشغولون بأنفسنا أكثر من انشغالنا بما يحدث لفريق آخر. وعن المنافس الذي ينتظره غداً على ستاد "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، خاصة بعد هزيمة برشلونة صفر / 3 أمام بنفيكا البرتغالي منتصف هذا الأسبوع في دوري الأبطال الأوروبي، أعرب سيميوني عن اعتقاده بأن برشلونة سيواصل الحفاظ على أسلوب لعبه المعتاد.

وقال سيميوني: برشلونة لديه أسلوب لعب خاص به يعتمد على اللعب الجماعي والضغط على المنافس واللعب في نصف ملعب الخصم، وهذا الأسلوب أثمر نجاحاً كبيراً للفريق. لا يمكنني أن أتخيل فريقاً آخر.