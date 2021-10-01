كلوب: السيتي أفضل فريق في أوروبا

لندن (رويترز)

وصف مدرب ليفربول يورجن كلوب حامل اللقب مانشستر سيتي، بأنه أفضل فريق على مستوى أوروبا، وقال إنه سيتعين على فريقه الدفاع بكل قوة في مباراة الأحد المقبل، بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الهزيمة حتى الآن في الدوري الإنجليزي، وهو في صدارة الترتيب حالياً برصيد 14 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على فريق المدرب بيب جوارديولا.

وأشار كلوب إلى أن سيتي سيسعى لتعويض خسارته خلال هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، مؤكداً أن المواجهة المقبلة في ملعب أنفيلد ستكون مختلفة عن مقابلة العام الماضي، والتي انتهت بهزيمة ليفربول 4-1.

وقال كلوب للصحفيين: علينا تقديم أداءً مناسباً للحصول على فرصة لكن المواجهة ستكون في أنفيلد ونحن فعلاً نتطلع للمباراة، نحن في وضع جيد وهذا ما يجب أن نكون عليه من أجل الحصول على فرصة في مواجهتهم. "بالنسبة لي هم الفريق الأفضل في أوروبا وفازوا على تشيلسي، وهو فريق جيد في الأسبوع الماضي، لكني سيتي بالتأكيد كان الأفضل في هذا اليوم.

وأضاف المدرب الألماني: سيتعين علينا الدفاع بكل ما أوتينا من قوة للبقاء في المباراة، ونحرص على أن نحرز الأهداف التي تحقق الفارق. ومع اقتراب العطلة الدولية التي تبدأ بعد الجولة المقبلة من مباريات الدوري المحلي، أكد كلوب أنه لا يعرف شيئاً عن ترتيبات الحجر الصحي بالنسبة للاعبين الذين سيسافرون إلى بلادهم لخوض مباريات دولية في حال كانت ضمن القائمة البريطانية الحمراء.