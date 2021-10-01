راشد بن حميد يشارك في قمة «الفيفا» حول مستقبل كرة القدم



دبي (الاتحاد)



شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، في مؤتمر القمة حول مستقبل كرة القدم التي نظمها الاتحاد الدولي «الفيفا»، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة جياني إنفانتينو وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث شارك كذلك في القمة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وناقشت القمة العديد من القضايا والأفكار المتعلقة بمستقبل اللعبة الشعبية الأولى بالعالم أهمها إعداد دراسة جدوى لإقامة بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، وتقليل أيام «الفيفا» والتجمعات خلال العام، وإعادة النظر في توزيع المبالغ المالية والإيرادات عند استضافة البطولات الكروية التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي، إلى جانب طرح مقترح إعداد ملف جديد لمستقبل البطولات الخاصة بالمراحل السنية وكذلك كرة القدم النسائية، وغيرها من الجوانب التي تسهم في تطوير اللعبة.

ويقوم الاتحاد الدولي بدراسة جميع الأفكار والمقترحات التي طُرحت بالقمة، من خلال إقامته لمجموعة من ورش العمل بمشاركة مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء، والاستعانة بآراء المختصين بكرة القدم، من مدربين ولاعبين ونجوم سابقين ونقاد ومحللين وإعلاميين ومسؤولي الشركات الراعية، وكذلك إشراك الجماهير العاشقة لكرة القدم عبر استبيان خاص لوضع الأفكار والآراء حول جميع المقترحات التي سيتم تحليلها لمناقشتها في القمة المقبلة المزمع إقامتها في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم رفعها إلى الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.