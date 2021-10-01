«ثلاثي باريس».. ليست مُجرد صورة!



عمرو عبيد (القاهرة)

لم ولن تتوقف التعليقات والأخبار والتقارير حول الصورة التي التقطها "الثلاثي الأغلى" في عالم كرة القدم، عقب تسجيل الأسطوري ميسي أول أهدافه مع باريس سان جيرمان وحسم انتصاره في دوري الأبطال، لتحتل تلك الصورة مكانة خاصة جداً في تاريخ اللعبة.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن صورة "ثلاثي الـ MNM" هي الأغلى على الإطلاق في تاريخ أشهر "مثلثات الهجوم" بإجمالي 340 مليون يورو، تُمثّل مجموع القيمة التسويقية الحالية لـ ميسي "80 مليوناً" و نيمار "100" و مبابي "160"! العودة بالذاكرة إلى عام 2015 تكشف عن صورة احتلت الوصافة في تلك القائمة "النادرة" بقيمة 310 ملايين يورو، وجمعت مثلث "MSN" الشهير مع برشلونة، الذي تكون من ميسي "120 مليوناً" آنذاك ولويس سواريز "90" ونيمار "100".

واقترب مثلث "BBC" الخطير مع ريال مدريد في ذات العام قليلاً بصورة مماثلة بلغت قيمتها 270 مليون يورو، حسب القيمة التسويقية الجماعية الأعلى وقتها للأسطوري رونالدو "120 مليوناً" وجاريث بيل "90" وكريم بنزيمة "60".

ولكل صورة روايتها وأسرارها الخاصة، وبالطبع تُعد "اللقطة الباريسية" الأكثر جدلاً حالياً بسبب توتر العلاقة مؤخراً بين نيمار ومبابي وعدم انسجام ميسي مع الفرنسي قبلها، لكن هدف "البرغوث" بالتعاون مع "الديك" حوّل علاقة الثلاثي إلى مسار مختلف.

وقال أحد خبراء لغة الجسد الألمان إن حركة الأعين ومواجهة الجزء العلوي من أجساد الثلاثي وأقدامهم للكاميرا تعكس حالة من "الارتياح"، وأن التقارب الجسدي بينهم يؤكد على "الحالة المزاجية الجيدة" التي قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التألق الجماعي، وأكدت صورة نجوم "فريق الأمراء" من دون قمصان على امتلاك الثلاثي أجساد رشيقة قوية بعكس ما تداوله البعض حول نيمار، وأن مبابي يسير على نهج البرتغالي رونالدو "نجمه المُفضل" بعدم رسم أي وشم على جسده بعكس حال الأرجنتيني والبرازيلي.

والطريف أن متوسط أعمار أصحاب الصورة التي لاقت رواجاً واسعاً خلال اليومين الماضيين يبلغ 28.6 عاماً، وهو الأكبر "بعكس المتوقع" مقارنة بـ 28 عاماً لثلاثي "BBC" السابق، وكذلك غريمه "MSN" الأصغر بـ26.3 عاماً في ذلك الوقت.

وتحمل صورة ثلاثي "MNM" الأخيرة في طياتها 3 كؤوس قارية وعالمية بعدما حصد ليو كأس "كوبا أميركا 2021" مع الأرجنتين، بينما تُوّج مبابي قبلها بطلاً مع فرنسا في كأس العالم 2018، في حين يملك نيمار بطولة كأس القارات 2013 مع البرازيل.

وقبل 6 سنوات ضمت صورة "MSN" بطلين قاريين هما سواريز صاحب "كوبا أميركا 2011" مع أوروجواي ونيمار بالطبع، لأن "الساحر" لم يفك نحسه مع "الألبيسيليستي" إلا قبل أشهر قليلة، بينما لم يكن "BBC" من أصحاب بطولات المنتخبات وقتها، حيث التُقِطَت قبل حصول "الدون" على كأسين أوروبيين مع البرتغال.