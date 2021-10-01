هالاند يواصل الغياب عن دورتموند





دورتموند (د ب أ)

كشف ماركو روزه المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند اليوم الجمعة، أنه سيفتقد جهود نجم الهجوم إيرلينج هالاند في المباراة المقررة غداً السبت أمام أوجسبورج، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا».

وقال روزه في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة: لقد حاول خوض المران، لكن الألم شديد. وبسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، غاب المهاجم النرويجي هالاند أيضاً عن المباراة التي خسرها دورتموند أمام بروسيا مونشنجلادباخ صفر / 1 يوم السبت الماضي، وكذلك المباراة التي فاز فيها الفريق على سبورتينج لشبونة 1 / صفر يوم الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وقال هالاند عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أعزائي مشجعي دورتموند، غدا لن أستطيع اللعب. أنا مصاب. سأعود قريباً. وسيغيب هالاند عن المنتخب النرويجي أيضا في مباراتيه أمام تركيا ومونتنيجرو بتصفيات كأس العالم 2022 خلال أكتوبر الجاري.

وقال روزه: سنبقي إيرلينج هنا (في دورتموند) ونرى كيف ستسير الأمور. الراحة ستجعله بحال جيدة.