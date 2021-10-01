مانشيني يجدّد الثقة في أبطال «يورو 2020»



روما (أ ف ب)

جدّد روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بطل أوروبا، ثقته بالتشكيلة المتوجة بكأس «يورو 2020» قبل الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث يواجه نظيره الإسباني في السادس من أكتوبر الحالي.

ومن بين 26 لاعباً كانوا في عداد تشكيلة المنتخب الإيطالي في يورو 2020، ضم مانشيني 22 لاعباً منهم، بالإضافة إلى لورنتسو بيليجريني الذي غاب عن البطولة القارية بسبب الإصابة.

ويملك مانشيني إمكانية تغيير أي لاعب يريد حتى اللحظة الأخيرة بسبب الإصابات أو «كوفيد-19».

تبدأ إيطاليا معسكرها الإعدادي يوم الأحد المقبل في ميلانو، وستواجه نظيرتها إسبانيا الأربعاء في إعادة لمواجهتهما الأخيرة في دور الأربعة أيضاً في كأس أوروبا في لندن عندما فازت 4-2 بركلات الترجيحر بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وستجمع المواجهة الأخرى من الدور نفسه الخميس فرنسا مع بلجيكا في تورينو، على أن تجرى المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية التي توجت البرتغال بنسخته الأولى، في العاشر من الشهر الحالي.

وتطمح إيطاليا لتعزيز رقمها القياسي العالمي بلا خسارة الى 37 مباراة.

وتحتل إيطاليا صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم برصيد 14 نقطة من 6 مباريات متقدمة على سويسرا الثانية برصيد 8 نقاط من أربع مباريات.

ويغيب عن تشكيلة الإيطاليين مهاجم يوفنتوس مويز كين الذي استُبعد أيضاً عن «يورو 2020»، لكنه سجّل مرتين بمواجهة ليتوانيا في تصفيات كأس العالم الشهر الماضي.

وتضم القائمة، أليكس ميريت «نابولي»، وجانلويجي دوناروما «باريس سان جيرمان الفرنسي» وسالفاتوري سيريجو «جنوى»، وفرانتشيسكو أتشيربي «لاتسيو»، أليساندرو باستوني «إنتر ميلان»، ليوناردو بونوتشي وجورجو كيليني «يوفنتوس»، جوفاني دي لورنتسو «نابولي»، رافايل تولوي «أتالانتا»، إيمرسون بالمييري «ليون الفرنسي».

- للوسط: نيكولو باريلا «إنتر ميلان»، براين كريستانتي «روما»، مانويل لوكاتيلي «يوفنتوس»، لورنتسو بيليجريني «روما»، ماتيو بيسينا «أتالانتا برجامو»، ماركو فيراتي «باريس سان جيرمان» وجورجينيو «تشيلسي الإنجليزي»، ودومينيكو بيراردي «ساسوولو»، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا «يوفنتوس»، تشيرو إيموبيلي «لاتسيو»، لورنتسو إنسيني «نابولي» وجاكومو راسبادوري «ساسوولو».