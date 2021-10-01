قائدي ونور يواجهان 5 زملاء في «الفرسان»



منير رحومة (دبي)



انضم مهدي قائدي وأحمد نور الله لاعبا شباب الأهلي، إلى منتخب إيران، بعد انتهاء الجولة السادسة لـ «دوري ادنوك للمحترفين»، حيث يواجهان الخميس المقبل 5 زملاء في فريق «الفرسان»، وهم وليد عباس، ويوسف جابر، وعبد العزيز هيكل، وماجد حسن، ومحمد جمعة، وذلك ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وبعد انضمامهما إلى شباب الأهلي خلال الانتقالات الصيفية، تعد مواجهة «الأبيض» هي الأولى لكل من أحمد نور وقائدي، عندما يكونان وجهاً لوجه مع زملائهم بالفريق.

وتصل بعثة المنتخب الإيراني يوم الأحد إلى دبي، لخوض معسكر قصير قبل المواجهة المهمة يوم 7 أكتوبر الجاري.

ويحتل منتخب إيران المركز الأول في المجموعة الأولى بست نقاط من انتصارين، بينما يحتل منتخبنا المركز الثالث برصيد نقطتين من تعادلين، وتعتبر مباراة الخميس المقبلة على درجة كبيرة من الأهمية، في مشوار التصفيات الآسيوية للمونديال، يحث يسعى كل منتخب لتعزيز رصيده من النقاط، وتقوية حظوظه في التأهل.

ومن جهة أخرى، يعود لاعبو شباب الأهلي إلى التدريبات، بعد راحة قصيرة، على أن يخوض مباراة ودية مع أحد الفرق المحلية بالدوري، في 12 أكتوبر الجاري، بهدف رفع جاهزية الفريق، وتصحيح الأخطاء التي برزت في الفترة الماضية.