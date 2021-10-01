«الفرسان».. صدارة منفردة لـ «دوري21»



معتصم عبدالله (دبي)



فك شباب الأهلي شراكته مع الوحدة، على صدارة دوري المحترفين تحت 21 عاماً، بفوزه على الوصل 3-1، في واجهة مباريات الجولة السادسة، مستفيداً من تعادل منافسه الوحدة أمام ضيفه العين 0-0، ضمن الجولة ذاتها، والتي شهدت فوز الجزيرة على العروبة 3-0، واتحاد كلباء على الظفرة 3-1، وبني ياس أمام النصر 1-0، والشارقة على عجمان 1-0، وتعادل الإمارات وخورفكان 0-0.

وحسم التعادل 1-1 الشوط الأول لمباراة «الفرسان» و «الإمبراطور»، بعدما افتتح البرازيلي جوليرمي داسيلفا التسجيل في الدقيقة 18، وأدرك شهاب لشكري التعادل في الدقيقة 37، وفي الشوط الثاني أضاف عيد خميس وحمدان حميد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 و86، وهو الفوز الخامس لـ «الفرسان» في الدوري، لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، مقابل 5 نقاط للوصل الحادي عشر.

وفشل الوحدة في التسجيل للمرة الأولى في الدوري، بتعادله أمام ضيفه العين 0-0، وهو التعادل الثاني على التوالي لـ «العنابي» في الدوري، بعد الأول أمام «الفرسان» 2-2 في الجولة الخامسة، ليتراجع ترتيب الفريق إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة، مقابل 12 نقطة للعين الثالث.

وحقق الشارقة الفوز على حساب ضيفه عجمان بهدف، حمل توقيع علي الحمادي في الدقيقة 19، ليرفع «الملك» رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، مقابل 9 نقاط لعجمان «السابع»، واستعاد بني ياس ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الأربع الماضية، بتفوقه على ضيفه النصر بهدف حمدان المهري في الدقيقة 8، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 6 نقاط، في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد «العميد» في 10 نقاط في المركز الخامس.

ولم يجد الجزيرة صعوبات كبيرة في التغلب على مضيفه العروبة 3-0، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، مقابل 4 نقاط للعروبة صاحب المركز قبل الأخير، في المقابل حصد خورفكان «المتذيل» أول نقطة، بتعادله السلبي مع مضيفه الإمارات، وتخطى اتحاد كلباء ضيفه الظفرة بالفوز 3-1.

وتتوقف منافسات «دوري تحت 21» لنحو ثلاثة أسابيع حتى 22 أكتوبر المقبل، بداعي المشاركات الرسمية للمنتخبين الأول والأولمبي في تصفيات كأس العالم 2022، وبطولة غرب آسيا الثانية تحت 23 عاماً المقررة في مدينة الدمام من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل بمشاركة 11 منتخباً.

أثارت تبديلات العين في مباراته أمام مضيفه الوحدة التساؤلات بشأن تطبيق لائحة المسابقة، وأجرى العين 5 تبديلات حسب اللوائح، غير أن توقيت إجراء التبديلات بدا مخالفاً للوائح التي تنص على «أحقية كل ناد تبديل 5 لاعبين بحد أقصى 3 مرات أثناء المباراة، إضافة الى فترة ما بين الشوطين لتجنب كثرة التوقفات».

وأجرى العين تبديله الأول - بحسب تقرير المباراة- في الدقيقة 46 بدخول أحمد القطيش بديلاً عن سعود عبدالرحمن، وفي الدقيقة 60 بدخول عبدالله مبخوت بديلاً عن خالد الجابري، وفي الدقيقة 87 بدخول حامد محمد بديلاً عن محمد عوض، وفي الدقيقة 92 بدخول منصور الشامسي بديلاً عن أدهم خالد، فيما شارك خالد الحساني في الدقيقة 93 بديلاً عن ناصر الشكيلي.

نتائج الجولة السادسة



العروبة - الجزيرة 0-3

شباب الأهلي - الوصل 3-1

اتحاد كلباء - الظفرة 3-1

بني ياس - النصر 1-0

الإمارات - خورفكان 0-0

الوحدة - العين 0-0

الشارقة - عجمان 1- 0

ترتيب فرق الصدارة



شباب الأهلي: 16

الوحدة: 14

العين: 12

الشارقة: 11



سباق الهدافين



جوليرمي داسيلفا «شباب الأهلي»: 6

عيسى خلفان «العين»: 6

عبدالله الحمادي «الظفرة»: 6