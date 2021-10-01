5 خيول لجودلفين تطارد ألقاب «الآرك»



محمد حسن (دبي)

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية، عصر غد السبت، إلى مضمار لونج شامب العريق في باريس، حيث ينطلق سباق الآرك الفرنسي، بمشاركة نخبة قوية من خيول العالم، ويشتمل اليوم الأول للمهرجان الذي يختتم غداً على 5 أشواط.

ويدفع فريق جودلفين بخمس من الخيول القوية في اليوم الأول، تضم الفائز مرتين بالفئة الأولى «فيكتور لودوروم»، والفائزان في رويال آسكوت «ريال ورلد» و«كيماري»، إضافة إلى جواد الثلاث سنوات غير المهزوم «مانوبو»، وصاحب المركز الثالث في كأس دبي العالمي «ماني كور».

ويبحث «فيكتور لودوروم» بإشراف شارلي أبلبي وقيادة ميكايل برزلونا عن فوز كبير ثان على مسافة الميل بسباق بري دانيال ولدنشتاين للفئة الثانية، إذا سبق لابن «شمردل» الفوز بسباق بري جان لوك لاجاردير للفئة الأولى في هذا الحفل قبل سنتين.

ويشارك «ريال ورلد» بقيادة فرانكي ديتوري في نفس السباق عقب صيف مثير بإشراف سعيد بن سرور شهد انتصارات رائعة في رويال هنت كب، سباق ليستد في نيوبري، وسباق سترينسول ستيكس للفئة الثالثة يورك.

أما «مانوبو» بقيادة جيمس دويل، فهو يتأهب لتسجيل انتصار رابع على التوالي عبر سباق بري شوديني للفئة الثانية الممتد 15 فيرلونج، بعد أن اكتسح منافسيه بفارق 10 أطوال في بري تورين ليستد على مسافة الميل ونصف الميل في سان كلو، الشهر الماضي.

وينضم إليه جواد آخر تحت إشراف ابلبي في عمر الثلاث سنوات وهو «كيماري» بقيادة ديتوري الذي حقق وبسهولة الفوز بسباق كوينس للفئة الثانية في رويال آسكوت، ولكنه شغل المركز الأخير خلف «يبير» في جريت فولتجر ستيكس للفئة الثانية بمضمار يورك في أغسطس.

من ناحية أخرى، يتطلع نجم جودلفين بأميركا «ماكسفيلد» إلى تحقيق فوز مهم آخر بالفئة الأولى في مسيرته، ضمن شريحة الخيول الأكبر سناً، وتأكيد حصوله على موقع في سباق بريدرز كب كلاسيك عبر خوضه مساء غد السبت منافسة وودوارد ستيكس في بيلمونت بارك بأميركا.

ويواصل جواد الأربع سنوات الذي يدربه بريندان والش، ويقوده خوسيه أورتيز المنافسة على مسافة 9 فيرلونج بعد أن حل وصيفاً خلف المتصدر من البداية، وحتى النهاية «نيكس جو»، في نسخة قوية من سباق ويتني ستيكس للفئة الأولى في سراتوجا خلال أغسطس.