«أبيض السيدات» يلتقي الهند وتونس ودياً



دبي (الاتحاد)



يستعد منتخبنا الوطني للسيدات لخوض مباراتين وديتين أمام الهند وتونس يومي 2 و 6 أكتوبر الجاري، في ملعب ذياب عوانة باتحاد الكرة في دبي، ضمن معسكره الداخلي، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات «الهند 2022»، والتي تستضيفها العاصمة القيرغيزية بيشكيك من 18 إلى 24 أكتوبر.

وأشارت حورية الطاهري مدربة المنتخب إلى أهمية مباراتي الهند وتونس خلال التجمع الحالي، خاصة أنهما من المنتخبات القوية في قارتي آسيا وأفريقيا، وقالت: نسعى من خلالهما أن نكون على أتم الاستعداد، والوصول بالجاهزية الفنية والبدنية للاعبات إلى أعلى المستويات، مع اقتراب استحقاقاتنا الرسمية في التصفيات الآسيوية في قيرغيرستان، ونضع ثقتنا الكبيرة في اللاعبات وقدرتهن على الظهور بمستوى جيد وتحقيق المطلوب.

وكان المنتخب قد خاض خلال تجمعه الماضي تجربتين وديتين أمام سيشل، حيثُ فاز في المباراة الودية الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف، وفي الودية الثانية بأربعة أهداف نظيفة.