مدرب لاتيني في الطريق إلى الظفرة



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



علمت «الاتحاد» أن الظفرة بصدد تغيير المدرب السوري محمد قويض، خلال فترة التوقف الحالية، وأن «البديل» هو مدرب لاتيني اقترب النادي من التوصل إلى اتفاق والتعاقد معه رسمياً حتى نهاية الموسم الحالي.

وفشل «الفارس» في حصد أي فوز في الملعب خلال الجولات الست الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، ونال 3 نقاط مباراته مع الإمارات ضمن الجولة الثالثة، والتي انتهت بالتعادل 1-1، بقرار من لجنة الانضباط، ويحتل الظفرة المركز الـ12 برصيد 4 نقاط، حيث تعادل مرة وخسر 4 مباريات.

وفي الوقت نفسه ما زال البحث مستمراً عن أجنبي رابع قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية يوم الاثنين المقبل.

من جهة ثانية يستأنف الظفرة تدريباته اليوم، ويستعيد الفريق خدمات الأرجنتيني بيدرو بافلوف، بينما عاد النيجيري إيمواه إيزيكيل من الإصابة قبل لقاء اتحاد كلباء الأخير، وتواجد في قائمة المباراة، لكن لم يتم الدفع به لعدم وصوله إلى الجاهزية المطلوبة.

يذكر أن الظفرة يستضيف مباراته مع النصر في ذهاب الدور الأول من كأس رابطة المحترفين يوم 15 أكتوبر الجاري، وينتظر أن تكون صفوف الفريق مكتملة بعودة جميع العناصر التي افتقدها في الفترة الماضية بجانب إكمال عقد الأجانب.