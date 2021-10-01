قمصان ليجانيس ثلاثية الأبعاد



مدريد (الاتحاد)



أصبحت أندية كرة القدم أكثر إبداعاً عند إطلاق أطقمها الجديدة للموسم الجديد، ونقل ليجانيس الإسباني هذه العملية إلى المستوى التالي باستخدامه تقنية ثلاثية الأبعاد، للتأكد أن المشجعين يمكنهم فحص كل شبر من قمصانهم والشورت والجوارب لموسم 2021-2022.

تمكن ليجانيس من إنشاء تجربة فريدة لمشجعيهم من خلال العمل مع شركة متخصصة في الفيديو الحجمي ومقرها في مدريد.

قام لاعبا الفريق أوناي بوستينزا وخافيير أفيليس بعرض المجموعة الجديدة بطريقة رائدة، حيث ظهرا في استوديو لالتقاط الفيديو من جميع الزوايا، وتم توفير هذه اللقطات ثلاثية الأبعاد لمحبي «بيبينيروس»، الذين يمكنهم سحب صور اللاعبين ثلاثية الأبعاد وتدويرهم على هواتفهم المحمولة لمعرفة كيف يبدو القميص الجديد بالضبط.

كانت النتائج قابلة للقياس بصورة إيجابية أيضاً، حيث زادت المبيعات بأكثر من الضعف، مقارنة مع قميص موسم 2020-2021، وارتفعت مبيعات إصدار موسم 2021-2022 بنسبة 109.68% خلال أول 15 يوماً من هذا الإطلاق، ومن الواضح أن هذه الحملة حققت نجاحاً باهراً.

أوضح مدير الاتصالات بالنادي دانيل أباندا ومدير التسويق فيكتور مارين: كان الهدف من الحملة هو الوصول إلى أكبر عدد من المشجعين واكتشاف المجموعة الجديد للطقم الأول بطريقة غير مسبوقة، وتمكنا من الاقتراب من مشجعينا، والوصول إليهم بطريقة أكثر لفتاً وديناميكية وشاملة.

تمت مشاهدة مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد في بلدان بعيدة مثل فنلندا أو اليابان، على الرغم من ابتعاد هؤلاء المشجعين عن مدريد بآلاف الكيلو مترات، فقد تمكنوا من مشاهدة القميص الجديد، كما لو كانوا موجودين في متجر النادي في ملعب بوتاركي، وتابع مديرو النادي حديثهم: تتيح التكنولوجيا للجماهير التفاعل مع صورة قائدنا أوناي بوستينزا في الوقت الفعلي، وكان التجاوب غير عادي، كانت التعليقات التي تلقيناها على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مكاتبنا إيجابية للغاية.

ليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها ليجانيس حملة تسويقية ناجحة، فقد أصبح النادي الذي يتواجد في دوري الدرجة الثانية الإسباني مشهوراً بحملات مثل الملصقات الدعائية للمباراة، وتميمة «سوبر بيبينو» ومقاطع الفيديو الخاصة بالتمرين التي شاركها مدرب اللياقة البدنية بول لورينتي أثناء فترة الإغلاق خلال جائحة كورونا، وحقيقة أنهم نظموا رحلة استكشافية للاعب رودري تارين لزيارة ليجانيس، وهي بلدة تحمل نفس اسم النادي في الفليبين.

يشعر المشجعون بالسعادة أن ليجانيس تمكن من إقامة هذا التعاون الذي حقق مبادرة رائدة مثل هذه، تجعل قاعدة المشجعين أقرب إلى أمر يهتمون به حقاً، وهو طقم الموسم الجديد، فمن خلال التكنولوجيا الحديثة، تم نقل عملية البحث عن القميص الجديد وشرائه إلى المستوى التالي.