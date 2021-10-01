ابن سليم يشارك في اجتماع «الأولمبية الخليجية»



دبي (الاتحاد)

شارك محمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، الاجتماع الـ 33 لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، وحضره المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة.

وتقرر تكليف فرق العمل واللجان التنظيمية للألعاب الرياضية بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من إعلان العلا والبيان الختامي عن الدورة 41 للمجلس الأعلى «العلا يناير 2021» في المجال الرياضي، والتأكيد على اللجان الأولمبية باستمرار تطوير العمل لتحقيق تطلعات وآمال رياضيي دول المجلس، وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والتميز والتطوير وتقديم تقارير دورية بهذا الشأن، وتبادل الجهود والخبرات والتجارب بشأن تطوير منظومة العمل الرياضي في اللجان الأولمبية الوطنية لتعم الفائدة منها.

ووافق المجلس على اعتماد اللائحة التنظيمية لفريق عمل لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي، والموافقة على مقترح تغيير الفترة الزمنية للخطة لتكون ابتداء من عام 2022 وحتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ويتم إدراج الدورات المجمعة الخليجية والأولمبية ضمن الخطة لتتحول من خطة استراتيجية قصيرة المدى إلى خطة استراتيجية متوسطة المدى.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال العمل الرياضي المشترك، وبعد اطلاع المجلس على توصيات المكتب التنفيذي أكدوا على أهمية أن تكون اتفاقيات التعاون المشتركة بين دول مجلس التعاون والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الصديقة واضحة وقابلة للتطبيق، وتعود بالفائدة على الجانبين وتوضع معايير قياس يمكن من خلالها مراجعتها وتوحيد الإطار العام للاتفاقيات وعرضها على المختصين والخبراء القانونيين لمراجعتها.

ووافق المجلس على تسمية الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح رئيس فخري للجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بناءً على المقترح المقدم من اللجنة الأولمبية العُمانية، وذلك تكريماً لها وتقديراً لجهودها وخدماتها التي قدمتها لرياضة المرأة الخليجية.

وقرر المجلس التنسيق بين الأمانة العامة مع دولة الرئاسة القادمة 2022 لتحديد مكان وزمان الاجتماع الرابع والثلاثين لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية والاجتماع التحضيري له.