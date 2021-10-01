هيلمان لا يستجيب لـ «الغزل البرازيلي»!



مراد المصري (دبي)



كشفت تقارير برازيلية أن أودير هيلمان مدرب الوصل، يعتبر من الأسماء الرئيسة التي رشحتها إدارة أتلتيكو باراناينسي، لتولي مهمة قيادة الفريق في الفترة المقبلة، وذلك إلى جانب روجيرو سيني ومدربين آخرين.

ورغم هذا الغزل البرازيلي، فإن هيلمان أكد تمسكه بالبقاء مع «الإمبراطور»، ليقطع الطريق أمام الفريق الذي يبحث عن التوازن مع مدرب دائم، في ظل اعتماده حالياً على «المؤقت» باولو لازاروني، وذلك مع ارتباط هيلمان بعقد مع الوصل، وعدم تفكيره أبداً في الرحيل مع مواصلته رحلة البناء منذ توليه المهمة قبل أقل من عام.

وما زال اسم هيلمان يتردد كثيراً في البرازيل، منذ حضوره للعمل في «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الذي يحظى باحترام وتقدير كبيرين لجهوده التي قام بها خلال مسيرته الحافلة هناك مع الأندية والمنتخبات، مع مواصلة وسائل الإعلام رصد نتائجه ومحطاته مع «الإمبراطور» بصورة مستمرة.

على صعيد آخر، بث الوصل فيديو للاعبه الجديد محمد عبدالرحمن، خلال مباشرته التدريبات الفردية في الصالة الرياضية، وذلك مع سعيه للوصول إلى الجاهزية الكاملة والانضمام لزملائه في التدريبات الجماعية، تمهيداً لمشاركته في المباريات الرسمية في أقرب فرصة ممكنة، علماً أن الوقت الحالي يصب في مصلحته، مع توقف المنافسات بسبب أيام اللعب الدولي.