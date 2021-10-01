«شقيقان الديوك» بـ «ذكريات السبعينيات»



أنور إبراهيم (القاهرة)



تحقق حلم الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب إيه سي ميلان الإيطالي، وضمه ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب «الديوك» إلى قائمة الـ 23لاعباً الذين سيشاركون في مباريات الأجندة الدولية خلال أكتوبر الجاري، ليلحق بذلك بشقيقه الأكبر لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ولتكون تلك هي المرة الثانية في تاريخ فرنسا التي ينضم فيها شقيقان إلى صفوف المنتخب، وكانت المرة الأولى في سبعينيات القرن الماضي، عندما لعب الشقيقان هيرفي ريفيلي «75سنة حالياً»، وباتريك ريفيلي «69 عاماً حالياً في المنتخب، حيث لعب الأكبر30 مباراة دولية وسجل 5 أهداف، بينما لعب الأصغر 5 مباريات، وسجل هدفاً واحداً وكلاهما كانا مهاجمين.

وبالعودة إلى الشقيقين الجديدين في منتخب «الديوك»، نجد أن لوكاس لعب حتى الآن 28 مباراة دولية خلال 3 سنوات وشارك في مونديال روسيا 2018.

ويأمل شقيقه الأصغر ثيو أن يعوض الوقت الطويل الذي فقده، خاصة أن فارق السن بينهما يبلغ عامين فقط.

وكان أداء ثيو الرائع كظهير جناح مع فريقه الإيطالي ميلان، الفضل في جذب اهتمام ديشامب، فأختاره من دون تردد، رغم إنه لم يفعل ذلك عندما كان ثيو لاعباً في ريال مدريد، وأحرز مع الملكي دوري الأبطال «الشامبيونزليج»!.

وأعتبر ثيو نفسه محظوظاً لأنه حصل على مكافأتين من ديشامب وليس مكافأة واحدة، فقد نال شرف الانضمام إلى منتخب بلاده، كما أصبح أمامه فرصة للعب إلى جوار شقيقه دفاعاً عن قميص الوطن.

ومن جانبه، قال ديشامب تعليقاً على اختيارهما معاً في هذا التجمع الجديد للمنتخب: أنا لا أنظر إليهما على أساس إنهما شقيقان، وإنما لاعبان جيدان.. إذاً ليس بينهما وبين بقية العناصر المختارة أي تمييز. وعن مدى إمكانية مشاركتهما سوياً في مباراة بلجيكا القادمة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وماهو المركز الذي يمكن أن يشغله كل منهما، قال ديشامب: الاثنان أثبتا جدارتهما في مركز الظهير الأيسر، ولكن كلاهما قادر أيضاً على اللعب في مراكز مختلفة منها قلب الدفاع وخط الوسط والجناح. ويبدو أن ديشامب وضع كل التساؤلات في اعتباره وحدد إجاباتها بصورة جيدة، على حد قول موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، ولعل هذا هو سبب وضعه ثيو في القائمة ضمن لاعبي الوسط وليس المدافعين في القائمة، ودفع ديشامب للتعليق بقوله: لا تقلقوا، أمامي خيارات كثيرة.