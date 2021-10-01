مينا يرفض صدارة الهدافين في عجمان

رضا سليم (دبي)



تحوّل الكولومبي يورليس مينا مهاجم عجمان إلى حديث الجماهير البرتقالية، بعد الفوز على الشارقة، في الجولة السادسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، رغم أنه لم يسجل الهدف الوحيد في المباراة، والذي جاء بتوقيع التونسي فراس بالعربي، إلا أن مينا صنع الهدف، بعدما قدم الكرة على «طبق من ذهب» أمام بالعربي، والذي لم يتردد في تسديدها في المرمى الخالي، حيث سحب مينا دفاع «الملك» الذي اندفع لمنعه من التسديد، إلا أنه مررها إلى زميله، ويفتح له الطريق أمام المرمى للتسجيل.

وكان بإمكان مينا أن يسدد من أجل تسجيل الهدف الخامس له مع الفريق، ويحافظ على صدارته لهدافي الفريق، وأيضاً الدخول في صراع هدافي الدوري الذي يتصدره لابا مهاجم العين برصيد 9 أهداف، ويليه تيجالي مهاجم النصر ومالانجو لاعب الشارقة، ولكل منهما 5 أهداف، ويأتي مينا في المرتبة التالية برصيد 4 أهداف، ويتساوى معه جواو بيدرو لاعب الوحدة.

الهدف الذي أحرزه بالعربي رفع رصيده إلى 4 أهداف، متساوياً مع مينا، وكلاهما فقط سجل أهداف عجمان في 6 مباريات، رغم الدور الذي يقوم به البرازيلي لياندرو أحد أبرز الأوراق في الفريق، ومحاولات الجامبي أبوبكر تراولي الذي غاب عن التسجيل حتى الآن.

وأكد محمد حسين مدير الفريق أن ما قام به مينا، هو تأكيد على الروح الجماعية، وتكرر في أهداف كثيرة. بأن اللاعب يبحث عن زميل له ريما يكون في وضعية مناسبة للتسجيل، وأهداف الفريق جاءت بجمل وتمريرات داخل المنطقة، وسبق أن فعلها لياندرو مع بالعربي، وما يسعدنا أن الجميع يفكر في مصلحة «البرتقالي» ولا يشغلنا من يحرز الأهداف.