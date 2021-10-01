ضمك «قمر 14»



الرياض (أ ف ب)

انتزع ضمك صدارة الدوري السعودي لكرة القدم مؤقتاً، بفوزه على مضيفه الرائد 2-صفر على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في افتتاح المرحلة السابعة.

وسجل الأرجنتيني إيميليو سيلايا «87 من ركلة جزاء»، والبرازيلي فيليبي أجوستو «95» الهدفين.

ورفع ضمك رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام اتحاد جدة المتصدر السابق، والذي يستضيف جاره الأهلي مساء اليوم «الجمعة» في قمة المرحلة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز الخامس.

وقاد البرازيلي اندرسون تاليسكا فريقه النصر إلى الفوز على مضيفه أبها 3-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وسجل تاليسكا هدفين في الدقيقتين 18 و39، وأضاف الكاميروني فانسان أبو بكر الثالث «88»، فيما سجل المدافع المغربي أمين عطوشي هدف الشرف لأبها في الدقيقة 75، قبل أن يطرد في الوقت بدل الضائع.

وارتقى النصر الى المركز الثالث مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة مع مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر قبل الاخير.

وفرط الهلال حامل اللقب في ثلاث نقاط كانت في المتناول، وسقط في فخ التعادل أمام مضيفه الحزم 1-1 على ملعب نادي الحزم بالرس.

وتقدم الهلال بهدف الفرنسي بافيتيمبي جوميز «57»، وأدرك الحزم التعادل عن طريق المغربي محمد غرس الله «موحا» في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وبحث الهلال عن هدف الفوز، وحصل على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع أهدرها جوميز.

وتراجع الهلال الى المركز الرابع برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف خلف النصر مع مباراة مؤجلة أيضاً، فيما رفع الحزم رصيده إلى 9 نقاط وبقي في المركز الثامن.

وتعادل الاتفاق مع الفتح سلبا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

ورفع الفتح رصيده الى 9 نقاط في المركز السابع، والاتفاق إلى 7 نقاط في المركز العاشر.

ويلعب الجمعة أيضاً الشباب مع الفيحاء، والفيصلي مع الباطن، على أن تختتم المرحلة السبت بلقاء التعاون مع الطائي.