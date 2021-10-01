الزمالك يفتح باب الترشح للانتخابات

القاهرة (د ب أ)



أعلن نادي الزمالك المصري عن بدء فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة غداً «السبت»، وذلك وفقاً للإعلان الرسمي الصادر من النادي.

وقال الزمالك في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن اللجنة المكلفة وجهت الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية.

وأضاف أن اللجنة وجهت الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم 19 نوفمبر المقبل لاعتماد الموازنة، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وتعيين مراقب للحسابات واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وأوضح أنه سيجري فتح باب الترشح اعتباراً من السبت، ولمدة سبعة أيام لتلقي طلبات الراغبين في دخول الانتخابات المقبلة.