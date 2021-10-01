«ضربة موجعة» لنابولي في «يوروبا ليج»



روما (أ ف ب)

أكرم ليون الفرنسي وفادة ضيفه بروندبي الدانماركي بثلاثية ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، فيما سقط نابولي الإيطالي أمام سبارتاك موسكو 2-3 في المجموعة الثالثة، بخلاف حال مواطنه لاتسيو الفائز على لوكوموتيف موسكو الروسي 2-صفر في المجموعة الخامسة.

في المجموعة الأولى، سجل المهاجم الكاميروني كارل توكو إكامبي ثنائية، ومرّر إثر مجهود فردي رائع كرة حاسمة إلى حسام عوار الذي أضاف الثالث رأسية في الشباك.

وقاد إكامبي الذي رفع رصيده إلى أربعة أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم، فريقه ليون للفوز على ضيفه بروندبي الدانماركي 3-صفر.

وفي الثانية، فاز سبارتا براغ التشيكي على ضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي المنقوص عددياً 1-صفر، سجله السلوفاكي دايفيد هانكو في الدقيقة 29.

وطرد الحكم الفنلندي جلين كامارا في الدقيقة 74 اثر تلقيه بطاقة صفراء ثانية، وذلك بعد 6 أشهر من تصدره العناوين، عقب تعرضه للإهانة العنصرية من قبل مدافع سلافيا براغ التشيكي أوندريه كوديلا.

وتصدر ليون مجموعته بـ «العلامة الكاملة» مع 6 نقاط من فوزين، متقدماً بفارق نقطتين عن سبارتا براغ، فيما تجمد رصيد بروندبي في المركز الثالث عند نقطة أمام رينجرز في القاع من دون أن يفتتح رصيده من النقاط.

وكان ليون استهل مغامرته القارية بفوزه على جلاسكو رينجرز 2-صفر، فيما تعادل بروندبي أمام سبارتا براغ سلباً.

في المجموعة الثانية، استفاد أيندهوفن الهولندي من فوزه الكبير على مضيفه شتورم جراتس النمساوي 4-1 ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن موناكو الفرنسي الذي عاد بتعادل أمام مضيفه ريال سوسيداد الإسباني 1-1.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 4 نقاط متساوياً مع نادي الإمارة، فيما يحتل سوسيداد المركز الثالث مع نقطتين. ويتذيل جراتس الترتيب من دون أي نقطة.

على ملعب «ميركور أرينا» في النمسا، تقدم أيندهوفن بفضل إبراهيم سانجاريه الذي طرده الحكم لاحقاً بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 89، والإسرائيلي ايران زاهافي.

وسجل الفريق المضيف هدف تقليص الفارق عبر السلوفيني جون جورنيك ستانكوفيتش، ليرد الضيف بهدفين في غضون 4 دقائق سجلهما المدافع الألماني فيليب ماكس والبديل البلجيكي يورب فيرتيسين في الدقيقتين 74 و78.

في المباراة الثانية، خرج سوسيداد بتعادل مخيب أمام موناكو الذي كان استهل حملته القارية بفوزه على شتورم جراتس 1-صفر، فيما تعادل أيندهوفن وريال سوسيداد 2-2.

افتتح موناكو التسجيل من أوّل محاولة له، بعد ركنية من سفيان ديوب ارتقى لها القائد أكسيل ديساسي رأسية اصطدمت بالقائم الأيسر وهزت الشباك بمساعدة من الحارس أليخاندرو رميريو.

أدرك سوسيداد التعادل في الشوط الثاني بعد ركلة ركنية نفذها البلجيكي عدنان يانوزاي على الجهة اليسرى، ارتقى لها ميكيل ميرينو فوق الجميع، ووجه ضربة رأسية في شباك الحارس الألماني ألكسندر نوبل.

وفي المجموعة الثالثة، مُني نابولي الإيطالي بخسارة موجعة على أرضه أمام سبارتاك موسكو 2-3.

على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا»، لعب نابولي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29، إثر طرد البرتغالي ماريو روي، قبل أن تتعادل كفة الفريقين بطرد لاعب سبارتاك البلجيكي ماكسيميليانو كوفريي في الدقيقة 82.

سجّل للفريق الضيف الهولندي كوينسي بروميس «55 و89» وميخايل إيجناتوف «80»، فيما سجّل لنابولي المقدوني إليف إلماس بعد دقيقة من صافرة البداية والنيجيري فيكتور أوسيمهن (90+3).

وحقق ليجيا وارسو البولندي فوزاً مفاجئاً على ضيفه ليستر سيتي حامل كأس إنجلترا 1-صفر، سجله سجّل الأذربيجياني ماهر أمريلي.

وهو الفوز الثاني توالياً ليجيا وارسو ليرفع رصيده الى ست نقاط في الصدارة، متقدماً بفارق 3 نقاط على وصيفه سبارتاك، فيما يحتل نابولي المركز الثالث مع نقطة يتيمة متساوياً مع ليستر الرابع، مع أفضلية الأهداف للفريق الإيطالي.

وفي المجموعة الرابعة، واصل أولمبياكوس اليوناني بدايته القوية إثر فوزه على فنربخشة التركي 3-صفر على ملعبه «شوكرو ساراغوغلو».

سجّل أهداف الفريق الفائز كل من البرازيلي تيكينيو سواريس وجيورجيوس ماسوراس «هدفين».

وحقّق أولمبياكوس فوزه الثاني عقب تخطيه أنتويرب البلجيكي في الجولة الاولى ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، بينما يحتل فرانكفورت المركز الثاني بأربع نقاط، بعد فوزه في المباراة الثانية على حساب أنتويرب 1-صفر، ويقبع فنربخشة في المركز الثالث مع نقطة واحدة أمام أنتويرب الرابع من دون نقاط.

وفي المباراة الثانية، سجّل هدف الفوز للفريق الألماني البرتغالي جونسالو باسيينسيا من ركلة جزاء في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

في المجموعة الخامسة، عوض لاتسيو الإيطالي خسارته الافتتاحية بفوز على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 2-صفر، سجلهما الكرواتي توما باشيتش والإسباني باتريك.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، بعدما كان استهل مشواره القاري بخسارة أمام غلطة سراي التركي صفر-1، علماً أن الأخير تعادل سلباً مع مضيفه مرسيليا الخميس أيضاً.

وسقط النادي المتوسطي في فخ التعادل للمرحلة الثانية توالياً بعدما كان حصد نقطة من تعادل أمام لوكوموتيف موسكو 1-1.

وخاض لاتسيو الذي لم يخسر مطلقاً أمام الأندية الروسية في مسابقة أوروبية «3 انتصارات مقابل 4 تعادلات»، استحقاقه القاري منتشياً بفوزه المحلي في ديربي العاصمة على روما 3-2.

في الثانية على ملعب «فيلودروم»، توقفت المباراة بين مرسيليا وغلطة سراي في الدقيقة 38 بسبب نشوب حريق في المدرجات بعد تبادل للمفرقات بين الجماهير الفرنسية والتركية، قبل ان تستأنف مجدداً بعد 8 دقائق، لتنهي لاحقاً من دون فائز.

وفي المجموعة السابعة، عاد باير ليفركوزن الألماني بفوز صريح على مضيفه سلتيك الاسكتلندي 4-صفر.

على ملعب «سلتيك بارك»، سجّل أهداف ليفركوزن كل من الإكوادوري بييرو إنكابييه وفلوريان فيرتس والأرجنتيني لوكاس ألاريو من ركلة جزاء) والفرنسي أمين أدلي.

وعزّز الفريق الألماني موقعه في صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بالعلامة الكاملة، متقدماً بفارق الأهداف فقط عن ريال بيتيس الإسباني الثاني والفائز على فرنتسفاروش المجري 2-1، فيما لا يملك سلتيك وفرنتسفاروش أي نقطة بعد جولتين.