9 لاعبين خارج حسابات الوحدة في «التوقف»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الفحص الطبي حاجة الدولي محمد برغش لاعب الوحدة إلى 3 أسابيع، نتيجة إصابته في العضلة الضامة، بلقاء فريقه وشباب الأهلي بالجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، وهو ما يجعل اللاعب مرشحاً للاستبعاد من قائمة المنتخب الوطني التي تم استدعائه لها استعداداً لاستئناف التصفيات الآسيوية لمونديال 2022، بمواجهتي إيران والعراق يومي 7 و12 أكتوبر المقبل.

وضمت قائمة المنتخب 6 لاعبين من الوحدة هم محمد الشامسي ومحمود خميس وأحمد راشد وعبد الله حمد وطحنون الزعابي وخليل إبراهيم، بينما ينضم منصور الحربي للمنتخب الأولمبي، ويلحق السوري عمر خربين بمنتخب بلاده، ليغيب بذلك 9 لاعبين عن «العنابي» خلال فترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين.

ويخضع فريق الوحدة للراحة اليوم وغدا، على أن يستأنف تدريباته الأحد المقبل استعداداً للقاء خورفكان الجمعة المقبل في ذهاب الدور الأول من كأس الخليج العربي، وتصحيح الأخطاء التي حدثت في الفترة الماضية، وبشكل خاص هبوط مستوى مهاجمي الفريق بشكل أثر على النتائج وحرمته من تحقيق أي انتصار لـ5 مباريات على التوالي، رغم التعزيزات التي تمت بالتعاقد مع البرتغالي فابيو مارتنيز، والذي تم الدفع به في لقاء «الكلاسيكو» أمس الأول، للإسهام في حل المشكلة الهجومية لكن الوضع ظل على حاله ولم ينجح هجوم الوحدة في تهديد مرمى العين كثيراً رغم زحمة النجوم فيه.