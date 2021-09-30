نصف نهائي «تمهيدي الكأس»: دبا يستضيف العربي وحتا ضيف على البطائح

دبي (الاتحاد)

تُقام مساء اليوم مباراتا الدور نصف النهائي للتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، المؤهلة لدور الستة عشر لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2021-2022، حيثُ يلتقي في المباراة الأولى نادي دبا مع نادي العربي في ملعب دبا، وفي المباراة الثانية يواجه نادي البطائح نادي حتا في ملعب البطائح، وتُقام المباراتان الساعة الخامسة والربع. وفي حال انتهاء الوقت الأصلي لمباراتي الدور نصف النهائي بالتعادل، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم النتيجة، على أن يتأهل الفريقان الفائزان في مباراتي الدور نصف النهائي للتصفيات التمهيدية إلى دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة، حيثُ سيحل الفريق الفائز من مباراة دبا والعربي ضيفاً على فريق الشارقة، وسيستضيف فريق اتحاد كلباء بملعبه الفريق الفائز من مباراة البطائح وحتا، وفقاً لقرعة الكأس الأغلى التي أُجريت أمس.

الجدير بالذكر أن فريق البطائح ضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي للتصفيات التمهيدية بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط حصدها من فوزين متتاليين على مسافي ( 3 – 0 )، وسيتي ( 5 – 0 ) وتعادل سلبياً مع التعاون دون أهداف.

وتمكن نادي دبا من حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي بعد صدارته لقمة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية أمام الجزيرة الحمراء ( 7 – 0 ) والحمرية ( 1 – 0 ) وجلف أف سي ( 4 – 0). بينما تأهل فريق حتا بعد حصده 7 نقاط وضعته في صدارة المجموعة الثالثة، حيث فاز على مصفوت ( 3 – 2 )، ودبا الحصن ( 4 – 1 )، وتعادل مع الرمس بدون أهداف.

فيما جاء تأهل فريق العربي بعد صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، حصدها من فوزين متتاليين على الذيد والفجيرة وبنفس النتيجة ( 3 – 0 ).