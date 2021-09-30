«دوري أدنوك».. أهداف «الوقت القاتل» تحصد 5 نقاط

معتصم عبدالله (دبي)

خطفت «أهداف الوقت القاتل» الأنظار في مباريات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين بعدما كفلت 5 نقاط «ثمينة» لفرق خورفكان والنصر والوحدة، وأسهمت في حسم نتائج فوز خورفكان على حساب ضيفه الإمارات 2-1، وتعادل النصر مع بني ياس 2-2، والتعادل الإيجابي 1-1 في قمة «الكلاسيكو» بين العين والوحدة على استاد هزاع بن زايد.

وتوزعت أهداف «الوقت القاتل»، ما بين الدقيقة 89 للبرازيلي «البديل» باولينو مهاجم خورفكان والذي نجح في حسم نقاط الفوز لفريقه أمام «الصقور» بنتيجة 2-1، وهدف تيجالي مهاجم النصر 2-2 أمام «السماوي» في الدقيقة 97، وصولاً إلى هدف السوري عمر خربين لاعب الوحدة أمام العين 1-1 من ركلة جزاء في الدقيقة 99.7 كأكثر الأهداف تأخراً في تاريخ «دوري المحترفين».

ومثل هدف باولينو لاعب «النسور» في مرمى «الصقور» الثاني للاعب البرازيلي في الدوري خلال أول مباراتين يخوضهما مع فريقه كلاعب بديل، في المقابل، حمل هدف التعادل الرأسي «الثمين» لتيجالي أمام بني ياس الرقم 100 في الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما وصل إجمالي الأهداف في انطلاقة الجولة مساء الثلاثاء إلى 95 هدفاً، قبل تسجيل عجمان هدفاً أمام الشارقة، فيما شهدت مباراة النصر وبني ياس 4 أهداف.

بدوره فرض عمر خربين صاحب «الهدف القاتل» في مرمى العين من ركلة جزاء ارتكبت مع اللاعب نفسه، اسمه كأول لاعب سوري يسجل في «كلاسيكو» العين والوحدة، ويرفع رصيده الشخصي من الإسهام التهديفي مع «العنابي» إلى 13 هدفاً خلال 15 مباراة في الدوري بتسجيله 11 هدفاً وصناعة هدفين.