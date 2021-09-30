دوري أدنوك للمحترفين: «إكسبو 2020» يتصدر المشهد

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر شعار «إكسبو2020» المشهد في المباريات الـ7 الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، التي حملت اسمه، ورفع في ملاعب الجولة شعار المعرض العالمي، إلى جانب الفعاليات الاحتفالية المرافقة للحدث، كما يتم الترويج له عبر منصات رابطة المحترفين الإماراتية، في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، في تفاعل مميز من «الرابطة» التي درجت على التفاعل مع جميع الأحداث المهمة، وتروج لها في ملاعب كرة القدم خلال البطولة الكبرى دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت جولة «إكسبو 2020»، احتفالاً بترقب انطلاق فعاليات المعرض العالمي في دبي، بداية من اليوم الجمعة الأول من أكتوبر، وهو الحدث الذي تحتضنه دولة الإمارات، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بمشاركة قياسية تاريخية من مختلف دول العالم.

و«إكسبو 2020» يرسخ مكانة الدولة، كواحدة من الدول التي تقود عجلة التحول إلى المستقبل، وتلعب دوراً أساسياً بجمع صناع القرار وأصحاب الاختصاصات المختلفة، تحت مظلة واحدة، في أكبر تجمع للعقول والموارد في العالم، ولمدة 6 أشهر متواصلة، ستكون أنظار العالم خلالها متجهة إلى دبي والإمارات.