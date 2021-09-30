فراس بالعربي.. «عقل مفكر» بدرجة «هداف»

رضا سليم (دبي)

استحق التونسي فراس بالعربي لاعب عجمان أن يكون نجم الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما قاد فريقه للفوز على الشارقة في واحدة من مفاجآت الجولة، بعدما سجل هدف المباراة الوحيدة والذي قاد «البرتقالي» للنقطة 11 وضعته في المركز الخامس في جدول الترتيب.

ويقدم فراس موسماً مميزاً مع فريقه، بعدما سجل 4 أهداف في 6 مباريات، وهي نسبة مميزة مقارنة بالموسم الماضي مع فريقه السابق الفجيرة، حيث سجل 7 أهداف في 23 مباراة ليتساوى مع الكولومبي مينا في عدد الأهداف، فكلاهما سجل 4 أهداف ولم يسجل أي لاعب آخر في الفريق.

والمثير أن الهدف الذي سجله في مرمى الملك الشرقاوي هو رقم 30 في مسيرته مع 5 أندية هي مستقبل المرسى والبنزرتي والنجم الساحلي ثم الفجيرة وعجمان، وكانت أعلى نسبة تهديف في موسم 7 أهداف، وكررها مع الفجيرة والبنزرتي.

ويمنح جوران مدرب عجمان بالعربي حرية التحرك خلف المهاجمين ليكون قائد الوسط والعقل المفكر للفريق وهو ما يتسبب في إزعاج الفرق المنافسة، كما أنه ظهر التفاهم الواضح مع بقية اللاعبين في الوسط والهجوم.

ويؤكد محمد حسين كزوة مدير فريق عجمان، أن فراس من اللاعبين المرنة داخل وخارج الملعب، حيث يملك الكثير من الحلول والتحرك في الملعب بشكل جيد، بالإضافة إلى شخصية القائد، ويعتبر من هدافي الفريق بسبب تحركاته خلف المهاجمين وأيضاً لديه رؤية للملعب وتحركات اللاعبين، وهناك انسجام بينه وبين جميع اللاعبين.

وأشار إلى أن ما يقدمه فراس هو نتاج عمل جماعي، وقد شاهدنا مينا يقدم له الكرة على طبق من ذهب، مثلما فعلها فراس مع جميع المهاجمين، حيث يبحث عنهم داخل المنطقة، ويقدم لهم تمريرات ساحرة لتسجيل الأهداف.