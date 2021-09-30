باولينو.. إعادة اكتشاف «السامبا» البرازيلية

فيصل النقبي (خورفكان)

لم يكن أكثر المتفائلين من جمهور خورفكان يتوقع أن عودة البرازيلي باولينو من جديد لصفوف الفريق بديلاً للإسباني بورخا ستكون بهذا الزخم الكبير، حيث نجح اللاعب الذي أعيد قيده بعد الاستغناء عنه بداية الموسم في إثبات كفاءته كلاعب ناجح وبديل لا غنى عنه في تشكيلة مواطنه كايو زاناردي.

تمكن باولينو خلال مباراتين فقط من تسجيل هدفين مهمين جداً للفريق ساهما بشكل مباشر في 6 نقاط مهمة للفريق أوصلته للنقطة السادسة.

وبداية القصة عندما دخل باولينو بديلاً في لقاء الظفرة، وبعد دقائق بسيطة تمكن من إحراز هدف فريقه الثالث بطريقة جميلة، وفي لقاء الإمارات تم الدفع به في الشوط الثاني، وبنفس السيناريو نجح في تسجيل هدف الترجيح الثاني في مرمى «الصقور» وبطريقة فنية رائعة ليقود الفريق نحو الفوز الثاني على التوالي والمركز التاسع، وهي البداية الأفضل للفريق في عصر الاحتراف لغاية الآن.

وأعاد البرازيلي باولينو اكتشاف نفسه ونجوميته بالموسم الثاني مع الفريق، حيث تم انتدابه للمرة الأولى في الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، ولم يثبت نفسه وسجل هدفاً وحيداً فقط، ليتم الاستغناء عنه هذا الموسم ولم يتم قيده رغم ارتباطه بعقد مع النادي، ومع ذلك تمرن مع الفريق وحافظ على لياقته لتأتي اللحظة الحاسمة ويتغير القرار بضمه للفريق من جديد، وكان عند حسن ظن الجميع، واستحق نجومية الجولتين الخامسة والسادسة لـ«النسور الخضراء».