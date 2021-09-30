حسين خوري: دبي فاجأت الدنيا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد حسين عبد الله خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج، أن دبي فاجأت العالم باستضافة بطولة العالم بين النرويجي ماغنوس كارلسن «حامل اللقب»، والروسي الروسي يان نيبومنياشي، في الفترة من 24 نوفمبر إلى 16 ديسمبر المقبل، خلال «إكسبو 2020»، لتعيد إلى الذاكرة استضافتها لأولمبياد الشطرنج 1986، لتحافظ بذلك على إرث تاريخي للعرب الذين نقلوا لعبة الأذكياء إلى أوروبا عبر إسبانيا بعد فتح الأندلس.

وقال: استضافة بطولة العالم وبطولة دبي الدولية تجعل أنظار كل الأسرة الشطرنجية في العالم تتجه إلى «إكسبو 2020»، يجعل لهاتين الفعاليتين زخماً كبيراً حول العالم، كما أن استضافة «دانة الدنيا» لهذا الحدث يعد تقديراً من العالم للإمارات ودبي، والثقة كبيرة في أن نادي دبي للشطرنج سيقدم تنظيماً رائعاً يدهش به العالم لهذين الحدثين الشطرنجيين، رغم ظروف جائحة «كورونا»، ونحن في «أبوظبي للشطرنج» يربطنا تعاون وثيق مع إخوتنا في نادي دبي.

وأضاف الخوري: استضافة بطولة العالم تمنحنا دعماً كبيراً كشطرنجيين في الدولة، وتسهم في تسليط الأضواء على اللعبة أكبر، كما أن المكسب الأكبر سيكون في أن كل العالم سيتابع الحدث، وهو ما يسهم إيجاباً في الترويج للسياحة الرياضية في «إكسبو 2020»، الذي يمثل تظاهرة اقتصادية وتكنولوجية ورياضية وثقافية.