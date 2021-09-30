حيدر ألو علي: «إكسبو 2020» فرص متنوعة للرياضيين والمجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر اللاعب الدولي السابق حيدر ألو علي أن «إكسبو 2020» يتيح فرصاً متنوعة ليس للرياضيين فقط، بل لكل فئات المجتمع لمتابعة وممارسة أنشطة رياضية مختلفة، والتعرف على آخر ما أنتجه العالم في مختلف المجالات وبشكل خاص التكنولوجيا، مشيراً إلى أن دبي ستكون خلال فترة الـ 6 أشهر المقبل قبلة العالم، مؤكداً أن الإبهار وتقديم نسخة مميزة من «إكسبو» لن يكون محل شك.

وقال: نحن محظوظون بهذا الحدث الذي يمثل قبلة لكل العالم من خلال تواجد أجنحة 191 دولة، وللوقوف على آخر ما وصل إليه العالم، بجانب أن الترفيه سيكون متاحاً للجميع من خلال الفعاليات الرياضية والثقافية وغيرها، لذلك، فإن كل فرد أو أسرة ستكون الفرصة أمامه للاستمتاع بأجواء لا تتكرر كثيراً، حيث يلتقي العالم ويتوحد نحو هدف واحد هو تعريف كل دولة بما يميزها.

وأضاف: من الجيد جداً أن حالة الطقس بشكل عام خلال فترة «إكسبو» من أكتوبر وحتى مارس سيكون مثالياً للاستمتاع بشكل كبير بالفعاليات المتنوعة خلال هذا المهرجان العالمي، كما أنه سيكون سانحة للقاء شعوب العالم والتعرف عليها عبر أجنحتها المختلفة، والتعرف أيضاً إلى أين وصل العالم في التقدم العلمي عبر المنتج من تكنولوجيا وغيرها، لذلك «إكسبو 2020» كرنفال متنوع.