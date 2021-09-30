أمين عام «أبوظبي الرياضي»: «إكسبو» يلهم الأجيال

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن أجندة «أبوظبي الرياضي» تزدحم ببطولات عالمية ستقام بالتزامن مع إكسبو 2020، وتنطلق فعالياتها مع بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية، خلال الفترة 28 إلى 29 أكتوبر المقبل، ثم بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 5 - 6 نوفمبر، وبطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو 17 - 19 نوفمبر، وماراثون أدنوك أبوظبي 26 نوفمبر، وبطولة العالم للسبارتن، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر، وبطولة العالم للسباحة، خلال الفترة من 16 إلى21 ديسمبر، وبطولة مبادلة العالمية للتنس من 16 إلى 18 ديسمبر، إلى جانب بطولة أبوظبي اتش اس بي سي للجولف في يناير 2022، وطواف الإمارات في فبراير 2022.

عارف العواني

قال العواني لـ «الاتحاد»: نعبر عن فخرنا واعتزازنا باحتضان الحدث الكبير، الذي يمثل تجمعاً عالمياً غير مسبوق، ويجسد قيم الإمارات السامية التي تحرص باستمرار على ترسيخ أسس السلام والتعايش والتسامح، كما يسلط الضوء على المكانة المرموقة للإمارات وثقافة شعبها وتراثها الأصيل، ويسهم أيضاً في تلاقي وتواصل ثقافات وحضارات العالم على أرضنا. وتقدَّم الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعمه السخي واهتمامه الكبير من أجل تحقيق الاستضافة الناجحة لفعاليات «إكسبو دبي 2020»، وتحقيق الحلم الكبير بلقاء العالم أجمع على أرض الإمارات بموقع واحد وتحت مظلة واحدة. وقال: نعبر عن فخرنا واعتزازنا باحتضان الحدث الكبير، الذي يمثل تجمعاً عالمياً غير مسبوق ويجسد قيم الإمارات السامية التي تحرص باستمرار على ترسيخ أسس السلام والتعايش والتسامح، كما يسلط الضوء على المكانة المرموقة للإمارات وثقافة شعبها وتراثها الأصيل، ويسهم أيضاً في تلاقي وتواصل ثقافات وحضارات العالم على أرضنا.

نقلة نوعية

وأضاف: تشير كل هذه المعطيات إلى أن حجم التأثير الذي يشهده القطاع الرياضي سيكون كبيراً وسيحدث نقلة نوعية مهمة لمفاهيم التقدم الحديثة، كما ينعكس إيجاباً في الترويج للمنجزات الرياضية وعمل المؤسسات ومنهجيتها والفعاليات الرياضية العالمية التي تقام على مستوى الدولة، ودوره الكبير في تشجيع فرص التعاون والشراكة والاستثمار العالمي بمجال الرياضة، دعماً لآفاق جديدة بشعار تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة والمؤسسات الكبرى المختصة في الإبداع ودعم الموارد الاقتصادية والسياحية ومن بينها الرياضية.

وعن استغلال الحدث للترويج للفعاليات الدولية التي يستضيفها مجلس أبوظبي الرياضي، قال العواني: بكل تأكيد سيكون لنا تعاون وتواصل مع جناح الإمارات للترويج للفعاليات الرياضية التي تنظمها أبوظبي على مدار العام، وسنعرف العالم بأجندتنا الرياضية ومبادرتنا التنموية وبرامجنا وأنشطتنا المجتمعية، والتأكيد على مكانة أبوظبي ودورها المميز في جذب نخبة الفعاليات العالمية، كما سنعمل على تعريف العالم بأسره عن المنجزات التي حققتها العاصمة طوال السنوات السابقة، وصولاً للمرحلة الحالية، ونجاحاتها الملهمة بعد أن غدت عاصمة الرياضة العالمية وحصادها لجائزة الوجهة الرياضية السياحية في العالم في عام 2019.

وتابع: كما يمثل التجمع العالمي في إكسبو فرصاً مهمة لبحث آفاق التعاون مع مختلف دول العالم والاطلاع على أفضل التجارب المتقدمة، واستعراض سبل الشراكة، كما سنحرص على زيارات جميع الأجنحة العالمية ولقاء المشاركين والزوار والوفود والتأكيد على أهمية العلاقات الدولية لبناء مسار قائم على تبادل الخبرات والتجارب والتفاهم والحوار من أجل مستقبل مزدهر ونجاحات مستدامة بين شعوب العالم.

حدث تاريخي

وعن تزامن الحدث مع الاحتفالات مرور 50 عاماً على تأسيس الدولة، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: حدث تاريخي من المتوقع أن يستقبل 25 مليون زائر على مدار 6 أشهر يقام في عام استثنائي، خصوصاً وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويسهم في تسليط الضوء على منجزات الوطن ومسيرته الريادية، ويكشف للعالم أجمع النجاحات التي قطعتها دولة الإمارات تحت مظلة القيادة الرشيدة التي خططت وسخرت ودعمت وقدمت كافة أسباب النهضة والتقدم والتنمية، وأكدت قيمة ومكانة الإنسان في المجتمع، وعملت على صياغة مفاهيم جديدة في رحلة النماء والازدهار، حتى غدت في مقدمة دول العالم، وباتت النموذج المبهر في سياستها القائمة عبر الانفتاح على العالم بتقدمها ورقيها بلغة السلام والحوار والمبادئ السامية والشراكات العالمية المثمرة.

وأضاف: سنعمل على صنع فرص مهمة للوفود الرياضية لزيارة الحدث العالمي المرموق والتعرف عن قرب على أهمية ومكانة إكسبو دبي 2020، وما يمثله من مفخرة حقيقية للإمارات والعرب بصفة عامة، مشيراً إلى أن «إكسبو 2020»، حدث يلهم جميع الأجيال، وسيترك آثاراً كبيرة ومهمة بكل تأكيد لكل مجتمعات وشعوب العالم ولمجتمع الإمارات بصفة خاصة، وسيرسخ رسالة الدولة نحو الانفتاح والتعاون وخلق فرص التقدم والتواصل، وسيعمل على تقديم إرث معرفي مبني على الشراكات العالمية.

وأضاف: العالم والمنطقة تشهد بامتنان للإمارات لريادتها ودورها الكبير في تنظيم الفعاليات الكبرى وبمختلف المناسبات وباتت الوجهة المفضلة لجميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات العالمية، في ظل ما توفره من معايير تنظيمية تفوق الوصف وتحقق للحدث بصمة استثنائية غير مسبوقة، ومع استضافة إكسبو دبي 2020 تترجم الإمارات مسيرتها التنموية وتواصل الريادة العالمية وإثراء المجتمع الدولي بأهم وأكبر الفعاليات التي تعزز قيم التواصل المعرفي.

وفي الختام توجه العواني بخالص الشكر والتقدير، تثميناً وعرفاناً بالجهود الكبيرة التي تقدمها معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي وإشرافها المباشر ودعمها المستمر لمسيرة الحدث منذ الفوز بملف الاستضافة، كما تقدم بالشكر لجميع فرق العمل والمتطوعين وكوادر جميع الجهات الحكومية والخاصة.