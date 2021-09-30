قبل مزاد 9 أكتوبر.. «دبي للخيول» يسجل حضوره في إكسبو 2020





دبي (وام)

أعلن مربط دبي للخيول العربية عن تخصيص 7 شبوات من أفضل الإنتاج العالمي للمربط، وتحديداً من الإنتاج العالمي المعاصر للفحل أف إيه إل رشيم وابنه بطل العالم مرتين الفحل دي سراج، وذلك قبيل الموعد الرسمي لمزاد إكسبو للخيول العربية المقرر إقامته في 9 أكتوبر المقبل في دبي.

واعتمدت إدارة مربط دبي للخيول العربية مبادرتها الخاصة تزامناً مع الحدث العالمي معرض إكسبو 2020، الذي انطلق اليوم في إطار اهتمام دولي واسع ومتابعة من مختلف وسائل الإعلام العالمية، وتعتبر المبادرة مساهمة قيمة ضمن الفعالية الاستثنائية لمربط دبي بإقامة مزاد ثان في نفس الموسم، خلافاً للمواسم السابقة، وذلك للاستفادة من التداعيات الإيجابية للمعرض على معروضات القوى العالمية المنتجة في كافة القطاعات، ومنها قطاع الخيل والفروسية الذي يعتبر أحد أبرز القطاعات ذات الجودة العالمية، التي تحمل اسم الإمارات وعلامتها المتميزة.

وتتضمن المجموعة الأولى من المبادرة في مزاد إكسبو 2020 للخيول العربية الأصيلة، الذي تنظمه شركة الإمارات لمزادات الخيل في الميدان العشبي لمربط دبي، تخصيص شبوة واحدة في السحب بالقرعة من الفحل أف إيه إل رشيم عند الشراء بقيمة 100 ألف درهم.

وتتضمن المجموعة الثانية تخصيص شبوة واحدة من أف إيه إل رشيم، وشبوة واحدة من الفحل صاحب البطولة الثنائية العالمية دي سراج، وذلك عند الشراء بقيمة 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، بينما تتضمن المجموعة الثالثة في السحب بالقرعة شبوة واحدة من أف إيه إل رشيم وشبوتين من الفحل دي سراج عند الشراء بقيمة 300 ألف درهم.

كما تتضمن مبادرة مزاد إكسبو 2020 للخيول العربية مفاجأة خاصة في المزاد، حيث سيتم السحب بالقرعة على شبوة واحدة من فحل الإنتاج العالمي المعاصر أف إيه إل رشيم للمزايدين المتواجدين حتى آخر المزاد الحضوري.

ومن الجدير بالذكر أن مربط دبي قد أتاح في المزاد مجموعة من أجود خيول إنتاجه الجديد، مع عدد من الخيول ذات السجلات الناصعة في البطولات الدولية، وذلك من أجل منح مناسبة إكسبو 2020 ما تستحقه من خصوصية عالمية، تترجم مكانة العلامة النوعية لدبي والإمارات، بوصفها سوقاً عالمية للتميز والجودة، وتمكين عشاق الخيل العربي من مرابط العالم من الفائدة المرجوة بالمناسبة كفرصة سانحة ومجدية وتاريخية.

ويعتبر مربط دبي الأقوى إنتاجاً عالمياً في السنوات الأخيرة كمياً ونوعياً، باعتراف مجتمع الخيل العربي في العالم، سواء تعلق الأمر بالتقييم الصادر عن الخبراء والمتتبعين في هذا المجال أو بالنتائج القياسية، التي تحفظها البطولات المحلية والعالمية على مدى تاريخها. ولا تزال أصداء النجاح القياسي الذي حققه المربط في مزاده الأخير الذي أقيم داخل أسوار المربط في الثالث عشر من مارس الماضي تتردد، وهو نجاح أسدل الستار عن نجاحات المزادات السابقة بتحقيق رقم قياسي جديد، فيما بلغ سعر أغلى خيل بيع بالمزاد 800 ألف درهم، مع المهرة دي شفا وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل أف إيه إل رشيم والفرس دي شرود، مما يفسر مستوى التنافس وحرص المشاركين على ضم إنتاج مربط دبي إلى مرابطهم، وضخ دماء الخيول ذات الجودة العالية في برامج التربية والإنتاج لديهم.

وتعتبر قيمة مبادرة مزاد مربط دبي للخيول العربية إكسبو 2020 مجزية للمشاركين في المزاد، وذلك بالنظر إلى سعر شبوات الفحل العالمي أف إيه إل رشيم البالغة قيمة الواحدة منها 20.000 دولار، بينما تبلغ سعر شبوة الفحل العالمي دي سراج 10.000 دولار.

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بانطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020، معتبراً الحدث العالمي وجهاً من وجوه التقدير الدولي لمكانة دبي ودولة الإمارات في العالم.

وقال التوحيدي: تقديرا لما يمثله معرض إكسبو 2020 من قيمة عالمية كبرى، ارتأينا أن يكون للخيل العربي حضوره الاستثنائي في الإمارات، التي تعد الأولى عربياً في احتضان هذا الحدث المتميز. من جهته أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية على أهمية مزاد إكسبو 2020، لما يمثله من وجهة خاصة للراغبين في امتلاك أفضل إنتاج من الخيل العربي.

وقال المرزوقي: إنه إنتاج أثبت قوة أدائه في تطوير مرابط عالمية، ومرابط تألقت في أول ظهور عالمي لها مع إنتاج مربط دبي، لاسيما من خلال مزاداته التي سجلت لتلك المرابط ألقابا فورية في البطولات التي شاركت بها. وأضاف المرزوقي: مزاد إكسبو 2020 فرصة متميزة جدا واستثنائية جدا إن الملاك والمرابط خلافا لمزادات نهاية الموسم، والتي ستحظى باقتناء الخيل المعروضة ستكون أمامها فرصة للمشاركة في بطولات الموسم الذي ينطلق بعد أيام في الإمارات ودول مجلس التعاون ويكون أمامها بعد ذلك فرص جيدة في الموسم الخارجي.