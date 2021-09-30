تشكيلة «الأسود الثلاثة».. استبعاد بلينجهام وعودة فودن وتوموري

لندن (رويترز)

استبعد الشاب جود بلينجهام لاعب وسط بروسيا دورتموند، من تشكيلة مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت، بينما انضم المهاجم أولي واتكينز للفريق الذي سيواجه أندورا خارج أرضه، ثم يستضيف المجر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل.

وعاد فيل فودن لاعب مانشستر سيتي للتشكيلة بعد غيابه عن مباريات التصفيات الشهر الحالي بسبب الإصابة، فيما انضم مدافع تشيلسي السابق وميلان الحالي فيكايو توموري في ظل غياب هاري ماجواير للإصابة.

وتألق توموري الموسم الحالي ومن المحتمل أن يخوض مباراته الدولية الثانية، بعد الأولى التي كانت في نوفمبر 2019.

وانضم آرون رامسديل حارس أرسنال للتشكيلة، بينما غاب نيك بوب حارس بيرنلي.

وتم استبعاد ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول للإصابة.وظهر بلينجهام «18 عاماً» بشكل رائع خلال مسيرته الدولية القصيرة، لكن لن يكون له دور في المباراتين المقبلتين، حيث يمكن أن تتأهل إنجلترا من خلالهما إلى نهائيات قطر 2022.

ومن المعروف أن ساوثجيت اتخذ قراراً بتخفيف عبء المباريات على اللاعب الشاب. وتمثل عودة واتكينز دفعة قوية للاعب أستون فيلا، الذي غاب عن تشكيلة ساوثجيت المؤقتة لبطولة أوروبا 2020، رغم أن قرار استبعاد ميسون جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد الشاب كان مفاجئاً بعض الشيء في ظل تألق اللاعب.

ولم يسجل واتكينز أي هدف مع أستون فيلا هذا الموسم حتى الآن. وستلتقي إنجلترا مع أندورا خارج أرضها في التاسع من أكتوبر المقبل، قبل استضافة المجر بعدها بثلاثة أيام، ورغم حاجة الفريق لحصد ثماني نقاط من مبارياته المتبقية لضمان التأهل لكأس العالم، إلا أنه يمكن للمنتخب الإنجليزي التأهل في حال الفوز بالمباراتين المقبلتين وفقاً لباقي النتائج.

وتتصدر إنجلترا المجموعة التاسعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، متقدمة بأربع نقاط عن ألبانيا صاحبة المركز الثاني وخمس عن بولندا. وضمت التشكيلة: سام جونستون وجوردان بيكفورد وآرون رامسديل، وكونور كودي وريس جيمس وتايرون مينجس ولوك شو وجون ستونز وكيران تريبيير وكايل ووكر وفيكايو توموري، وفيل فودن وجوردان هندرسون وجيسي لينجارد وميسون ماونت وكالفن فيليبس وديكلان رايس، وجاك جريليش وهاري كين وبوكايو ساكا وجيدون سانشو ورحيم سترلينج وأولي واتكينز.