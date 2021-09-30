بعد اختياره تمثيل «برازيل أوروبا».. البرتغال تستدعي نونيش



لشبونة (أ ف ب)

وجّه مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم فرناندو سانتوس، الدعوة للمرّة الأولى إلى لاعب وسط سبورتينج لشبونة البرازيلي الأصل الواعد ماتيوس نونيش «23 عاماً»، للانضمام إلى التشكيلة المدعوة لمواجهة قطر ودياً ولوكسمبورج في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وشهدت قائمة المباراتين المقررتين في التاسع و12 أكتوبر المقبل في فارو «جنوب»، عودة لاعب الوسط الدفاعي لفريق ريال بيتيس الإسباني ويليام كارفاليو، الذي كان مخيباً للآمال في نهائيات كأس أوروبا 2020 هذا الصيف، حيث لم يتم استدعاؤه في التجمع الأخير في سبتمبر الحالي.

واستدعى سانتوس أيضا قطب الدفاع المخضرم بيبي البالغ من العمر 38 عامًا «121 مباراة دولية»، رغم إصابة حرمته من اللعب مع فريقه بورتو هذا الأسبوع، حيث أكّد المدرب أنه سيتعافى في الوقت المناسب.

كما ضمّت قائده ونجمه ومانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو، صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، والذي سيسعى إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد الأهداف الدولية، الذي كان حطمه خلال النافذة الدولية لشهر سبتمبر الماضي، بعدما كان يتقاسمه مع الدولي الإيراني السابق علي دائي.

في المقابل، يغيب لاعب وسط ليل الفرنسي ريناتو سانشيز العائد قريباً إلى التدريبات، بعد تعافيه من إصابة في الركبة، وصانع ألعاب أتلتيكو مدريد الإسباني جواو فيليكس الذي لم يلعب كثيراً حتى الآن هذا الموسم.

وتبقى دعوة نونيش أبرز ما شهدته التشكيلة ولكنها لا تشكل مفاجأة، حيث أن اللاعب المولود في البرازيل ووصل إلى البرتغال في سن 13 عامًا، صرّح الاثنين أنه بعد أن ناقش الأمر مع مدربي البلدين، قرر اختيار اللعب مع بطل أوروبا 2016. وتتصدر البرتغال المجموعة الأولى من التصفيات بعد خمس جولات برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين أمام صربيا.