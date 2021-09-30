«الديوك» يضحي بجيرو وكانتي في «دوري الأمم»

باريس (أ ف ب)

استبعد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم، المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو عن تشكيلة بطل العالم، الذي يستعد لخوض نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، فيما يغيب لاعب الوسط النشيط نجولو كانتي لإصابته بفيروس كورونا.

احتفل جيرو بعيده الخامس والثلاثين الخميس، لكن مرة جديدة، بعد تصفيات مونديال 2022 في سبتمبر، لن يخوض مباريات المنتخب الأزرق.

ويقف مهاجم ميلان الإيطالي على بعد خمسة أهداف من الرقم القياسي لتييري هنري، كأفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا (51).

أما كانتي الذي شارك بقيادة فرنسا إلى لقب مونديال 2018، فسيغيب بعدما كشف فريقه تشيلسي الإنجليزي إصابته بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

وتلعب فرنسا مع بلجيكا في تورينو الخميس المقبل في نصف نهائي دوري الأمم، فيما تلاقي إيطاليا إسبانيا في ميلانو الأربعاء. ويخوض الفائزان المباراة النهائية على ملعب سان سيرو في ميلانو في العاشر من أكتوبر، لخلافة البرتغال بطلة النسخة الافتتاحية في 2019.

وبعد خضوعه لجراحة في القلب، يغيب الجناح كينجسلي كومان ولاعب الوسط كورنتان توليسو لإصابة في ربلة ساقه، فيما استبعد ديشامب الحارس المخضرم ستيف مانداندا «36 عاماً» الذي لعب لفترة طويلة دور البديل لهوجو لوريس واصبح بديلاً راهناً في فريقه مرسيليا.

ومن بين العائدين إلى التشكيلة، مدافعاً بايرن ميونيخ الألماني بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز، الذي سيلعب إلى جانب شقيقه تيو المستدعى للمرة الأولى الشهر الماضي، مهاجم موناكو وسام بن يدر ولاعب وسط يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو.

وورد اسم لاعب وسط مرسيليا المعار من أرسنال الإنجليزي ماتيو جندوزي «22 عاماً» الذي لم يلعب بعد مع فرنسا. وبرغم بدايته الواعدة مع ريال مدريد الإسباني، غاب لاعب الوسط إدواردو كامفينجا «18 عاماً» بعد نحو سنة من ظهوره الثالث الأخير في المنتخب.

فضّل ديشان عليه لاعب وسط موناكو أوريليان تشواميني «21 عاماً»، وضمت التشكيلة: هوجو لوريس «توتنهام الإنجليزي»، مايك مينيان «ميلان الإيطالي»، بنوا كوستيل «بوردو»، لوكا ديني «ايفرتون الإنجليزي»، ليو دوبوا «ليون»، بريسنيل كيمبيمبي «باريس سان جيرمان»، جول كوندي «إشبيلية الإسباني»، دايو أوباميكانو ولوكاس هرنانديز وبنجامان بافار «بايرن ميونيخ الألماني»، رافايل فاران «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، وماتيو جندوزي «مرسيليا»، تيو هرنانديز «ميلان الإيطالي»، بول بوجبا «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، أدريان رابيو «يوفنتوس الإيطالي»، أوريليان تشواميني «موناكو»، جوردان فيريتو «روما الإيطالي»، ووسام بن يدر «موناكو»، كريم بنزيمة «ريال مدريد الإسباني»، موسى ديابي «باير ليفركوزن الألماني»، أنطوان جريزمان «أتلتيكو مدريد الإسباني»، أنتوني مارسيال «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، كيليان مبابي «باريس سان جيرمان».